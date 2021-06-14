Країни, скептичні до надання Україні ПДЧ, не хочуть псувати відносини з Росією, – експерт

Україна ще не все зробила, щоб повністю відповідати високим критеріям членства в НАТО. Однак країни, які скептично ставляться до надання державі Плану дій щодо членства в Альянсі, не хочуть псувати відносини з Росією.

Експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара розповів, що Україна може виставити контраргумент, адже є багато членів НАТО, які свого часу не відповідали його критеріям. Наприклад, Болгарія є однією з найслабших ланок Альянсу в питанні боєздатності.

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Деякі країни не хочуть псувати відносини з Росією

За словами Хари, є речі, про які Україні ніколи не скажуть. Як він зауважив, країни, які неоднозначно реагують на вступ держави до НАТО, не хочуть напружувати політичну ситуацію, розуміючи, що вони можуть мало чого зробити, аби допомогти Україні в разі збільшення російської агресії.

Ті країни, які скептично ставляться до членства, точніше до надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні, не хочуть псувати відносини з Російською Федерацією,

– заявив експерт.

Хара також зауважив, що миру на європейському континенті не може бути того часу, поки Україна залишатиметься в "сірій зоні" безпеки.

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