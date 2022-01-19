Для Порошенка це вже виборча кампанія, – Лещенко про мітинги на тлі суду над політиком

Біля Печерського райсуду, де обирали запобіжний захід Петру Порошенку, прихильники політика влаштували акцію підтримки. Для п'ятого президента України це вже є виборчою кампанією.

Про це заявив народний депутат VIII скликання та журналіст Сергій Лещенко в ефірі 24 каналу. Порошенко намагається конвертувати увагу правоохоронців до себе на політичний рейтинг.

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За словами Лещенка, Порошенко є професійним політиком, тож добре знає, яким способом завоювати симпатію.

Для Порошенка це питання пошуку своєї політичної ідентичності на наступні вибори. Він продаватиме себе виборцю як найбільший конкурент Володимира Зеленського, якого хотіли посадити за ґрати,

– заявив журналіст.

Петру Порошенку у Печерському суді Києва 19 січня обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. П'ятий президент повинен здати усі свої паспорти, не покидати територію України та прибувати на першу вимогу слідчих.

Як розповів Лещенко, у цій ситуації було б дивно, якби політик не використовував на свою користь "мітингову риторику".

"Для Порошенка це вже виборча кампанія. Він веде виборчу кампанію 2024 року", – додав журналіст.

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