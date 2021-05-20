Коридор безпеки: чому евакуацію українців з Сектора Гази досі затримують

Україна попередньо домовилась про евакуацію українців з Сектора Гази. Очільник МЗС Дмитро Кулеба 20 травня розповів, що наразі евакуацію затримують через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки".

Очільник МЗС розповів журналістам нові деталі щодо евакуації українців з Сектора Гази.

Зауважте Евакуація через Єгипет: Кулеба розповів, як і коли українців вивозитимуть із Сектора Гази

Проблеми евакуації українців з Сектора Гази

У МЗС України розповіли, що евакуацію українців з Сектора Гази затримують через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки".

Уже ми повинні були почати евакуацію, але були порушені обіцянки щодо створення "коридору безпеки", тому ми зараз ведемо переговори про те, щоб нам дали таки коридор, через який ми зможемо вивезти наших громадян в напрямку Єгипту, з Єгипту вони полетять в Україну,

– сказав Кулеба.

Глава МЗС запевнив, що відомство готове до евакуації. Єдине, що зупиняє – це "коридор безпеки".

До речі, 19 травня Дмитро Кулеба розповів, що евакуація має відбутись через Єгипет протягом двох 2 діб. Адже раніше вже домовились з Ізраїлем та Палестиною про зелений коридор для евакуації. Тоді повідомляли, що 127 українців, які перебувають у Секторі Гази, хочуть повернутись додому. Людей планували вивезти із Сектора Гази на територію Єгипту, а далі – авіарейсом до України. Гроші на це виділять з резервного фонду держбюджету.

Коротко про евакуацію українців з Сектора Гази