Коридор безпеки: чому евакуацію українців з Сектора Гази досі затримують

Україна попередньо домовилась про евакуацію українців з Сектора Гази. Очільник МЗС Дмитро Кулеба 20 травня розповів, що наразі евакуацію затримують через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки".
Очільник МЗС розповів журналістам нові деталі щодо евакуації українців з Сектора Гази.
Зауважте Евакуація через Єгипет: Кулеба розповів, як і коли українців вивозитимуть із Сектора Гази
Проблеми евакуації українців з Сектора Гази
У МЗС України розповіли, що евакуацію українців з Сектора Гази затримують через порушення обіцянок зі створення "коридору безпеки".
Уже ми повинні були почати евакуацію, але були порушені обіцянки щодо створення "коридору безпеки", тому ми зараз ведемо переговори про те, щоб нам дали таки коридор, через який ми зможемо вивезти наших громадян в напрямку Єгипту, з Єгипту вони полетять в Україну,
– сказав Кулеба.
Глава МЗС запевнив, що відомство готове до евакуації. Єдине, що зупиняє – це "коридор безпеки".
До речі, 19 травня Дмитро Кулеба розповів, що евакуація має відбутись через Єгипет протягом двох 2 діб. Адже раніше вже домовились з Ізраїлем та Палестиною про зелений коридор для евакуації. Тоді повідомляли, що 127 українців, які перебувають у Секторі Гази, хочуть повернутись додому. Людей планували вивезти із Сектора Гази на територію Єгипту, а далі – авіарейсом до України. Гроші на це виділять з резервного фонду держбюджету.
Коротко про евакуацію українців з Сектора Гази
- 15 травня стало відомо, що Сектор Гази хочуть покинути понад 100 українців. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що залишити Сектор Гази хочуть 120 українців. Однак через загострення конфлікту усі летовища закрито, тож вивезти когось з країни неможливо.
- Згодом Зеленський доручив Кабміну та прем'єру Денису Шмигалю організувати повернення українців з Сектора Гази. До Києва з проханням про допомогу з евакуацією своїх громадян також звернулися 4 держави.
- У МЗС розповіли, що заходи евакуації, скоріш за все, проводитимуть через територію Єгипту. Такі ж повернення відбувались у 2012 та 2014 роках.
- 18 травня у МЗС повідомили, що українці, які перебувають в зоні конфлікту і потребують допомоги у поверненні додому, повинні звернутись у відділення посольства України в Ізраїлі при Палестинській національній адміністрації за телефоном +972 59 969 95 61 або ж на електронну пошту pm_ps@mfa.gov.ua.