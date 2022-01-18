Эту операцию проводили сотрудники миграционной полиции. Это, вероятно, указывает на то, что в банду входили иностранцы.

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Имели четкие обязанности

По данным правоохранителей, лидером преступной группы был 42-летний мужчина. Он арендовал помещение для размещения борделей, размещал рекламу и контролировал работу своих.

Ему "помогали" 4 сообщницы и 1 мужчина. Следователи установили, что они работали администраторами в борделе и размещали рекламные объявления в интернете.

Вели бухгалтерию и проводили собеседования

Также подозреваемые общались с клиентами, вели бухгалтерию. Едва ли не важнейшей частью работы злоумышленников было проведение "собеседований" с кандидатками, желавшими оказывать сексуальные услуги за деньги. Также члены банды контролировали и координировали работу секс-работниц.

Что касается них, то полицейские установили только 12 женщин, которые занимались проституцией в пределах сферы влияния этой банды. Женщины признались, что час их интимных услуг стоил посетителям от 1 200 до нескольких тысяч гривен.

Что обнаружили во время обысков

Правоохранители провели обыски в помещениях злоумышленников, автомобилях и, собственно, борделях. Что там нашли:

220 тысяч гривен;

рекламные визитки;

банковские карты;

черновые записи;

4 пакета вещества похожего на марихуану.

Кроме того, силовики изъяли компьютеры и телефоны. На них обнаружены главные доказательства преступной деятельности в так называемой "секс-индустрии".

Что чревато задержанным

Правоохранители расследуют это дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В общем, за сутенерство всем задержанным грозит до 7 лет заключения.

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