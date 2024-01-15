У Дніпропетровській області лунали вибухи: там ППО збила ворожу ракету

У Дніпропетровській області вдень 15 січня пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про рух ворожої ракети.

Зрештою стало відомо, що наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожій цілі. Ракету збили у Дніпропетровському районі.

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У Дніпропетровській області збили російську ракету

Повітряні сили близько 15 години 5 хвилин попереджали про активність тактичної авіації на півдні. Зрештою стало відомо про рух ворожої ракети у напрямку Дніпропетровської області.

Увага! Ракета на Дніпро!

– повідомили у Повітряних силах.

Зрештою очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворожу ціль знищили наші захисники.

"У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету", – написав він.

Лисак також подякував Повітряному командуванню "Схід" за роботу по російській ракеті. Наразі достеменно невідомо якого типу була ця ракета.

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