У Дніпропетровській області лунали вибухи: там ППО збила ворожу ракету
Джерело:Сергій Лисак
У Дніпропетровській області вдень 15 січня пролунали потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про рух ворожої ракети.
Зрештою стало відомо, що наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожій цілі. Ракету збили у Дніпропетровському районі.
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У Дніпропетровській області збили російську ракету
Повітряні сили близько 15 години 5 хвилин попереджали про активність тактичної авіації на півдні. Зрештою стало відомо про рух ворожої ракети у напрямку Дніпропетровської області.
Увага! Ракета на Дніпро!
– повідомили у Повітряних силах.
Зрештою очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворожу ціль знищили наші захисники.
"У Дніпровському районі наші збили ворожу ракету", – написав він.
Лисак також подякував Повітряному командуванню "Схід" за роботу по російській ракеті. Наразі достеменно невідомо якого типу була ця ракета.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Росіяни не вперше атакують Дніпропетровську область
- Вибухи у Дніпропетровській області лунали й 14 січня. Тоді у напрямку Кривого Рога летіла ворожа ракета, ймовірно, Х-59, яку вдало знищили наші захисники неба.
- За два дні до цього росіяни вдаряли по Дніпровському районі. За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака під час тієї атаки минулося без жертв і постраждалих.
- До цього, 8 січня російські війська вдарили по населеному пункту Новомосковськ у Дніпропетровській області. Тоді через російську атаку постраждали 27 цивільних осіб.
- Поліцейські також показали перші хвилини після обстрілу Новомосковська. На кадрах видно, як правоохоронці допомагають постраждалим людям та надають домедичну допомогу.
- Тоді ж російська армія обстріляла також і Кривий Ріг. Внаслідок атаки були пошкоджені торговельний центр та понад два десятки приватних будинків. Крім цього, 58-річний чоловік зазнав осколкових поранень. Його стан був задовільним.