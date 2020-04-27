Добудова "Північного потоку – 2" – під загрозою: судно, що могло це зробити, рушило до Росії

Судно "Академік Черський" повертається до Росії. Цей корабель належить російському Газпрому та його планували використати для добудови газогону "Північний потік – 2".

Дані моніторингового сайту Vesselfinder свідчать, що тепер його кінцевим пунктом "Академіка Черського" є порт Находка на Далекому сході Росії. Сюди він прибути може 1 липня.

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Наразі ж судно перебуває у протоці Ла-Манш. Раніше планували, що воно зайде у Балтійське море. Саме там, неподалік вод Німеччини, залишився недобудований відрізок російського морського трубопроводу "Північний потік – 2".

Раніше російський міністр енергетики Олександр Новак заявляв, що саме "Академік Черський" може добудувати "Північний потік – 2". Заява чиновника пролунала після того, як попередній підрядник, швейцарська компанія Allseas, відмовився брати участь у проєкті через санкції США.

Зауважимо, що "Академік Черський" – єдиний корабель, який міг би продовжити будівництво, попри американські санкції. Його росіяни здебільшого використовували для прокладки морських трубопроводів в арктичних водах.

Зверніть увагу! Зараз "Північний потік – 2" побудовано на 93%. У разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійсбке море до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів у рік.

Коротко про перешкоди добудові "Північного потоку – 2"

Наприкінці грудня 2019 року президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік. У ньому, зокрема, передбачено санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море.

Хто та що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Тож будівництво газопроводу в обхід України наразі затягується. У Росії все ж запевняють, що добудують "Північний потік-2" навіть попри санкції. Планують це зробити не пізніше ніж перший квартал 2021 року.

До речі Німеччина вимагає посилити тиск на Росію та запровадити нові санкції



Газогін "Північний потік – 2" / Карта