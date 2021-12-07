Спочатку фломастер взяв у руки очільник Кремля. На початку грудня він відверто заявив, що очікує від Байдена визнання для себе права керувати Україною.

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Українські сценарії кожного

Путін жадав юридичних гарантій того, що США не стануть захищати Україну. Водночас поява в нашій державі військової інфраструктури Північноатлантичного альянсу стане для Росії "червоною лінією".

Байден у відповідь відкинув ці "червоні лінії" Москви. Білий дім заявив, що президент США наголосить на підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.

"Червоні лінії" малювали громадяни України, європейські депутати, російські політики та пропагандисти. Навіть один колишній президент, який ніяк не може повірити в те, що він колишній, чомусь намагався вставити свої "5 копійок". Давайте тепер ці лінії "розгрібати".

Кремлівські канали готують росіян до війни

Останнім часом російська пропаганда особливо активно й системно готує росіян до ймовірної війни. Втім, не лише проти України, а й проти Європи.

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Хоч представники Кремля запевняють, що Росія нікому не загрожує, але за фактом їхні канали в ефірі щодня захоплюють якусь державу, а то й дві. Агресивна риторика Кремля змушує країни НАТО та, зокрема США, вести прямі переговори з Росією.

Ситуація може погіршитись

Путін силував Байдена до спілкування, як і минулого разу, коли 16 червня президенти зустрічались в Женеві. Американці сіли за стіл переговорів через загрозу масштабного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів.

Тоді, у квітні 2021, Росія зібрала біля України до 115 тисяч військових. Сьогодні ситуація не лише повторюється, а й ризикує погіршитись.

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Доленосні перемовини

Наслідки відеорозмови президентів можна назвати "доленосними" для України. Обидва хочуть продемонструвати силу, яка не залишає місця для компромісів.

Головна тема – Україна і відведення російських військ від її кордонів. Путін вимагає термінового запуску "Північного Потоку-2" та відмови США від підтримки суб'єктності України. Якщо умови не виконають – президент Росії погрожує атакувати.

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Водночас Байден вимагає вивести війська Кремля з України та відвести армію від наших кордонів. На противагу Росії, Білий дім готує комплекс заходів, які називають найбільш всеосяжними та значущими за останній час.

Санкції США

Зокрема США можуть обмежити:

конвертацію рубля у долар та інші валюти;

можливість інвесторів купувати російські боргові зобов'язання на вторинному ринку.

Це означає, що Росія не зможе брати кредити за кордоном. Водночас обмеження з обміном валюти для банків ускладнять зовнішню торгівлю для цих установ.

Найбільш радикальним варіантом було б відключення доступу Росії до системи фінансових платежів SWIFT. Однак, оскільки цей варіант завдасть шкоди звичайним громадянам, чиновники схиляються до ідеї про обмеження конвертації рубля.

США готується до протистояння

Напередодні зустрічі з Путіним Байден взяв участь у телеконференції з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії. Тож, імовірніше, вони обговорювали саме питання санкцій.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що президент США Джо Байден повинен постачати усю необхідну Україні зброю. Усе для того, аби захистити себе від потенційного російського вторгнення.



У Сенаті США виступили на підтримку України / Фото MinnPost

Військовий комітет НАТО напередодні, 6 грудня, зібрався на позачергову зустріч. Основною темою обговорення була ситуація навколо України. Начальники штабів обмінялися даними, аби у разі російської агресії координувати свої дії.

Результати перемовин не будуть миттєвими

Наслідки розмови президентів відчуємо не миттєво. До прикладу, зустріч президента України та лідера США відбулася 1 вересня і лише через 2 місяці Україна та США утворили військову коаліцію.

Київ та Вашингтон у листопаді 2021 року підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства, яка передбачає:

розширення взаємодії із США для зміцнення обороноздатності України;

посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні.

Це, без перебільшення, історична подія для нашої держави. Вона стала прямим наслідком домовленостей лідерів країн.

Як стверджує білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який заявив про свою підтримку Путіну, "якісь розв'язки" будуть найближчими місяцями.

Як зупинити Росію

Як зупинити Росію? Найкращий спосіб – чітко показати ціну такого удару, пропонуючи Путіну дипломатичний вихід. США, Британія, члени ЄС та Канада мають бути готовими ввести потужні санкції, аби заподіяти шкоду Росії: її економіці та найближчому корумпованому оточенню Путіна.



Путін має знати ціну нападу на Україну / Фото Getty Images

Поки президенти розмовляли, Росія стягувала до лінії зіткнення на окремих напрямках в зоні ООС додаткову техніку. Про це повідомили українські розвідники. Такий собі шантаж від Путіна під час розмови з американським лідером.

Робити передчасні висновки не будемо. Лише аналіз того, що зараз відбувається навколо відеозв'язку Байдена та Путіна. Звісно, очікуємо на підтримку та дипломатичну міць союзників. Однак і українці у разі наступу Росії готові дати бій загарбникам.