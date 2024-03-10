Трамп назвав Байдена "ідіотом": він звинуватив лідера США у неспроможності забезпечити мир

Експрезидент США Дональд Трамп вдався до прямих образ свого головного конкурента на майбутніх виборах. Він назвав Джо Байдена "ідіотом".

Супернику Байдена не подобається політика чинного лідера країни. Дональд Трамп знову спекулює до того, щоб зміг би забезпечити мир, якби очолив США.

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Слова Трампа

Кандидат на посаду президента США у 2024 році Дональд Трамп зустрівся із прихильниками у Джорджії. Під час своєї промови перед виборцями він звинуватив чинного лідера Джо Байдена у тому, що він не зміг зупинити агресію Росії.

Дональд Трамп переконував присутніх, що Байден не здатний забезпечити безпеку Сполучених Штатів Америки.

Якщо у вас був би дійсно здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у цілковитій безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися,

– сказав той.

Загроза повернення Трампа

У Європі переконані, що потрібно готуватися до можливого виходу США з НАТО, якщо Дональд Трамп знову стане президентом. Імовірність такого сценарію все більше непокоїть політиків. Посадовці переконані, що країни НАТО повинні "спланувати" сценарій дій на випадок, якщо Трамп послабить відданість США європейським союзникам.

Водночас експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко зазначає, що президент США не може одноосібно ухвалити рішення про вихід з НАТО. Для цього потрібне рішення і Сенату, і Конгресу – тобто Трампу доведеться чекати принаймні наступних виборів до циз установ. Рішення може затягнутися на роки.

Колишній британський прем'єр Борис Джонсон запевнив, що повернення Дональда Трампа не варто боятися. Він вірить, що Трамп врешті-решт буде американським лідером, який підтримуватиме Україну. На думку Джонсона, він намагатиметься домовитися, однак зрозуміє, що це неможливо.