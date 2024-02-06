Суд постановив, що Трамп не має імунітету у справі про штурм Капітолія: що це означає
Джерело:CNN
Федеральний апеляційний суд 6 лютого постановив, що Дональд Трамп не має імунітету у справі про штурм Капітолія у 2020 році. Це рішення є серйозним ударом для захисту експрезидента Сполучених Штатів.
Раніше адвокати Трампа апелювали до того, що його поведінка під час штурму Капітолія була частиною його офіційних обов'язків як президента і тому захищала його від кримінальної відповідальності. Експрезидент нібито працював над "забезпеченням чесності виборів".
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Трамп не має імунітету
Колегія у складі трьох суддів Федерального апеляційного суду 6 лютого встановила, що Дональд Трамп не має імунітету у справі про штурм Капітолія. Тобто він не може скористатися перевагами, що йому давала президентська посада – його можуть судити як пересічного американця.
Для цілей цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином з усіма засобами захисту будь-якого іншого обвинуваченого. Але будь-який виконавчий імунітет, який, можливо, захищав його, коли він був президентом, більше не захищає його від цього судового переслідування,
– повідомив суд.
Судді зазначили, що дії колишнього президента Трампа порушили загальноприйняті кримінальні закони, тобто ці дії належним чином не входили в сферу його законного розсуду.
Судді категорично відкинули заяву Трампа про те, що звинувачення матиме "стримуючий ефект" для майбутніх президентів. Адвокати переконували, що кожен новий президент одразу звинувачуватиме колишнього у злочинах без цього імунітету. Вони стверджували, нібито страх опинитися за ґратами за "офіційні дії" міг би стримувати майбутніх лідерів країни у необхідних заходах.
Команда Трампа може оскаржити рішення у Верховному суді або спершу попросити апеляційний суд про перегляд справи повним складом. Якщо справа опиниться у Верховному суді, то розгляд розтягнеться на кілька тижнів, а то й місяців.
Що відомо про справу Трампа
- У суботу, 27 січня, шестеро виборців у Колорадо звернулися до Верховного суду з проханням заборонити Дональду Трампу брати участь у республіканських праймеріз у штаті. Спецпрокурор висунув проти Трампа звинувачення за чотирма пунктами – змова з метою перешкоджання офіційним процедурам; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційним процедурам; змова з метою обману Сполучених Штатів; змова з порушення прав громадян.
- Раніше відповідні рішення вже ухвалили у штатах Мен та Колорадо. Обидва штати аргументували це рішення 14 поправкою до Конституції США. Вона забороняє учасникам заколотів обіймати найвищі державні посади.
- Формально, судові процеси щодо Трампа мають перспективу. Судді Верховного суду цілком можуть голосувати не за партійною приналежністю, а по совісті та згідно зі законом – таким чином Трампу заборонять балотуватися взагалі.