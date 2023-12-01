Може стати наступницею: доньку Путіна все частіше показують росіянам

В інформаційному просторі Росії усе частіше з'являється молодша донька Владіміра Путіна Катерина Тихонова. Для неї можуть готувати багатообіцяльне майбутнє.

Однак усе залежатиме насамперед від того, як на жінку відреагує російське суспільство. Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що на його реакцію опиратимуться російські еліти під час підготовки до виборів 2024 року.

Варто переглянути Все більше росіян підтримують виведення військ з України: у ISW показали дані опитування

До чого готують росіян

За останній час у Росії все більше починає фігурувати Катерина Тихонова – донька Владіміра Путіна. Раніше такої медійної активності у неї не було.

До цього він її приховував. Коли Путін керував процесами, то взагалі приховував всіх своїх послідовників. А зараз таке враження, що хтось інший ухвалює рішення по інформаційному потоці,

– зауважив Роман Світан.

Звичка демонструвати своїх родичів суспільству у росіян споконвіку. Вона ж і перейшла на Кавказ, де активно просувають в маси синів кавказьких лідерів.

"Ті, хто керує процесами в Росії, а це вже, ймовірно, не Путін, можуть таку версію наступника спробувати в інформаційному полі. Вони можуть робити подібні вкиди, щоб отримати зворотну реакцію суспільства, сканують "температуру", щоб надалі приймати рішення на президентських виборах у Росії", – пояснив Світан.

Росіянам хочуть показати якогось претендента на заміну Путіну і простежити за їхньою реакцією. Якщо Тихонова сподобається російському суспільству – на неї може очікувати доля батька.

Роман Світан про часту появу доньки Путіна: дивіться відео

"Якщо буде позитивний відклик на якусь із запропонованих кандидатур, то "колективний Путін", який складається з кількох десятків впливових олігархів, може прийняти рішення про призначення наступника. А цей (Путін – 24 Канал), скаже, що втомився та йде чи щось подібне", – підсумував Світан.

Що відомо про Катерину Тихонову

У виданні Bloomberg повідомили, що Росія прагне розширити свій політичний та економічний вплив на країни Африки. Для цього нібито залучили дочку Владіміра Путіна – Катерину Тихонову. Вона є учасницею стратегії Росії зі зближення з африканськими країнами.

Крім того, наприкінці листопада 2023 року з'явилася інформація, що фонд Катерини Тихонової "Иннопрактика" придбав частку у групи компаній "Геоскан". Це найбільший виробник безпілотників у Росії. У червні 2023 року Україна наклала санкції на цю компанію, адже вона виготовляє товари подвійного призначення.

Іще у 2022 році німецькі спецслужби з'ясували, що Катерина Тихонова жила на гроші з російського бюджету, ні в чому собі не відмовляючи. Вона дуже часто бувала та жила за кордоном у супроводі президентської охорони, а також використовувала адміністративні літаки, година польоту на яких коштує близько 10 тисяч євро.