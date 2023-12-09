Можете не сумніватись, – Юнус розповів, як змінились настрої США щодо України

Сполучені Штати Америки повинні посилити підтримку України, щоб не втратити своє обличчя та лідерство. Якщо Білий дім не зробить цього, то ні Китай, ні Росія, ні будь-які інші країни нічого не боятимуться.

Про це 24 Каналу сказав політолог із США Раміс Юнус, зазначивши, що зараз Україні необхідно посилювати тиск на Білий дім.

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"Якщо адміністрація Джо Байдена зрозуміє, що перемога України посилить позицію чинного президента США, то однозначно посилюватимуть допомогу. Можете навіть не сумніватися", – мовив Юнус.

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Вагові категорії США та Росії абсолютно різні

Зараз США тою чи іншою мірою всіх стримують. Наприклад, Венесуелу з Гаяною. Не сьогодні-завтра Росія також збирається щось зробити біля берегів Сполучених Штатів. Та чи наважиться країна-агресор щось зробити залежатиме від того як США будуть реально діяти.

Американці для демонстрації сили перекинули найбільший у світі авіаносець до берегів Ізраїля, але Іран чи Хезболла не втрутилися.

США купірували цю проблему. Так само буде й щодо України. Виходячи з цього, в Білому домі розуміють, що треба посилювати позицію України,

– зауважив політолог із США.

Українське керівництво конкретного говорить чого й стільки потрібно. Звісно, це буде надано, але, можливо, не в бажаній кількості, але в будь-якому випадку рух буде.

Україна вже звільнила майже половину території, яку Росія окупувала після 24 лютого 2022 року. Країна-агресор не просувається вперед. Навпаки повільно, але впевнено ЗСУ звільняють території.

"Тепер подивіться на можливості Росії та США й колективного Заходу, який стоїть за Україною. Це не можна порівняти, адже вагові категорії абсолютно різні. 5% бюджету Пентагону допомогли Україні досягти таких результатів. Якби було не 5%, а 15 або 20%, то війна б давно закінчилася", – додав Юнус.

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