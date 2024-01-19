У проблемах на фронті будуть винні обидві партії, – політтехнолог про зволікання США з допомогою

Конгрес США досі не може ухвалити рішення про надання Україні 61 мільярда допомоги, які президент Джо Байден запросив ще наприкінці жовтня 2023 року. Зволікання американських політиків може призвести до страшних наслідків на фронті.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Зазначимо, днями Байден зустрівся з керівництвом Конгресу та обговорив надання допомоги Україні.

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"Якщо через зволікання почнуться проблеми на фронті, то винні будуть і республіканці, й демократи", – наголосив Тизенгаузен.

За його словами, у рамках внутрішнього бюджету США 61 мільярд доларів, які планують виділити Україні, взагалі копійки. Ці кошти – крапля у морі, адже лише на європейську безпеку витрачається трильйон на рік.

Допомога буде, але дотягнуть до останнього. Мало не в останній день, можливо, ухвалять рішення,

– припустив політтехнолог.

Кожна хвилина й кожен день затягування – це питання втрат, яких зазнає Україна, захищаючи не лише свої кордони, свободу, територіальну цілісність, а й безпеку всього цивілізованого світу.

"Час вимірюється секундоміром, на якому не цифри, а людське життя", – додав Тизенгаузен.

На якому етапі рішення про ухвалення допомоги Україні

У 2023 році Конгрес так і не дійшов згоди щодо пакета допомоги Україні, Ізраїлю, а також допомоги країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів. Республіканці та демократи не змогли досягти угоди саме щодо кордону, тому й не проголосували за допомогу.

17 січня Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу. Після цієї зустрічі спікер Майк Джонсон запевнив, що зустріч в Білому домі була "продуктивною".

Водночас Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон наголосив на важливості підтримки України Європейським Союзом та США. За його словами, нині вкрай важливо продемонструвати Владіміру Путіну, що Захід рішучий.