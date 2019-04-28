Дорого, але необхідно: скільки грошей треба на аудит "Укроборонпрому"

Аудит – ретельна перевірка, у тому числі міжнародними експертами – державного концерну "Укроборонпром" коштуватиме бюджету України приблизно 5 мільйонів доларів.

"Нам дуже важливий аудит. Його проведення покаже, що ми прозорі й що ми готові до співпраці", – таку думку висловив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в ефірі "5 каналу".

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За його словами, партнери України розуміють, що має Україна в оборонній сфері та в якому все це стані. І це розуміння повинне стимулювати бажання інвестувати в Україну. Причому і під час процесу реформування "Укроборонпрому", і, тим більше, після його завершення.

Є підприємства прибуткові. Є такі, які приносять користь. А є й такі, які є тягарем для наших платників податків,

– визнав Кривонос.

І окремо наголосив, що треба бути готовим витратити на міжнародний аудит ДК "Укроборонпром" щонайменше 5 мільйонів доларів із державного бюджету України.



Сергій Кривонос розповів, скільки коштуватиме аудит "Укроборонпрому"

У цьому ж інтерв'ю Кривонос розповів, що Україна веде перемовини з компанією Boeing і мовиться про тисячі робочих місць та зміцнення конкурентності українських підприємств оборонної сфери на світовому ринку. А також повідомив, що "Укроборонпром" може бути взагалі ліквідований і замінений новим державним органом зі значно ширшими повноваженнями.

Нагадаємо, що розмови про реформування "Укроборонпрому" активно почали вести після журналістського розслідування, яке виявило масштабні корупційні схеми у діяльності державних підприємств оборонної галузі.