17:39
28 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Дорого, але необхідно: скільки грошей треба на аудит "Укроборонпрому"

      321 Читать новость на русском
      Перевірка оборонної сфери обійдеться у кругленьку суму
      Перевірка оборонної сфери обійдеться у кругленьку суму / Ілюстративне фото

      Аудит – ретельна перевірка, у тому числі міжнародними експертами – державного концерну "Укроборонпром" коштуватиме бюджету України приблизно 5 мільйонів доларів.

      "Нам дуже важливий аудит. Його проведення покаже, що ми прозорі й що ми готові до співпраці", – таку думку висловив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в ефірі "5 каналу".

      Читайте також: В "Укроборонпромі" підготувалися до виробництва модулів наведення для українських гелікоптерів

      За його словами, партнери України розуміють, що має Україна в оборонній сфері та в якому все це стані. І це розуміння повинне стимулювати бажання інвестувати в Україну. Причому і під час процесу реформування "Укроборонпрому", і, тим більше, після його завершення.

      Є підприємства прибуткові. Є такі, які приносять користь. А є й такі, які є тягарем для наших платників податків,
      – визнав Кривонос.

      І окремо наголосив, що треба бути готовим витратити на міжнародний аудит ДК "Укроборонпром" щонайменше 5 мільйонів доларів із державного бюджету України.

      аудит
      Сергій Кривонос розповів, скільки коштуватиме аудит "Укроборонпрому"

      У цьому ж інтерв'ю Кривонос розповів, що Україна веде перемовини з компанією Boeing і мовиться про тисячі робочих місць та зміцнення конкурентності українських підприємств оборонної сфери на світовому ринку. А також повідомив, що "Укроборонпром" може бути взагалі ліквідований і замінений новим державним органом зі значно ширшими повноваженнями.

      Нагадаємо, що розмови про реформування "Укроборонпрому" активно почали вести після журналістського розслідування, яке виявило масштабні корупційні схеми у діяльності державних підприємств оборонної галузі.

      blog_ava
      Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
      сьогодні
      4889
      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Сергій Кривонос РНБО
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Россия и США начали "Ледяное побоище"
      сьогодні , 16:00 Россия и США начали "Ледяное побоище"
      Злой Одессит 1530
      Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
      сьогодні , 14:01 Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України
      Юлія Девда 5050
      Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      сьогодні , 14:00 Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      Віталій Дейнега 1738
      Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
      сьогодні , 12:48 Незвичні звичаї Великодня: як добре ви знаєте традиції?
      3805
      Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
      сьогодні , 11:01 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
      Олена Булан 4889
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук