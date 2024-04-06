Це не просто погрози й лякалки, – Яковенко припустив, чи доживе Путін до трибуналу

До кінця 2024 року з великою імовірністю буде створений спецтрибунал для Владіміра Путіна. Розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди чи спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи. Традиційно росЗМІ висміяли таку новину, проте дарма.

Глава Кремля давно перебуває в розшуку як воєнний злочинець у справі скоєння геноциду щодо українських дітей. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що кількість статей, згідно із якими судитимуть Путіна, постійно збільшується. А чи доживе він до трибуналу та яка доля на нього може чекати – читайте у матеріалі.

Дивіться також Сталінські методи та кривавий список: як Путін десятиліттями страчує своїх ворогів і опонентів

Російський опозиційний журналіст зауважив, що сценарій, завдяки якому Владімір Путін опиниться на лаві підсудних, може бути різним.

Саме послання російській спільноті та елітам про те, що трибунал створений, це ж не просто погрози й лякалки, а конкретні статті, які висуваються проти Путіна та його оточення,

– сказав Яковенко.

З одного боку, це показує людям їхні перспективи. З іншого – це чудова річ, яка у кінцевому результаті проводить демаркаційну лінію в російській владі. Ті, хто скоїв злочин, повинен лише очікувати вироку. Ті, хто не скоював злочин, стоять перед вибором – втекти або стримуватися.

Чи доживе Путін до трибуналу

За словами Яковенка, якщо у результаті серйозної військової поразки відбудеться "вибух" поміж силовиків, то Владімір Путін навряд доживе до трибуналу.

"Імовірність того, що Путіна чекає доля не Саддама Хусейна, а Муаммара Каддафі або Ніколае Чаушеску, більша. Тобто свої ж і приберуть", – наголосив Ігор Яковенко.

Що сталося з Хусейном, Каддафі та Чаушеску 5 листопада 2006 року Вищий кримінальний трибунал Іраку засудив Саддама Хусейна до смерті через повішення за звинуваченням в розправі над 148 шиїтами в Ед-Дуджейлі 1982 року.

У 2011 році Муаммара Каддафі на прізвисько "скажений пес", який був відомий репресіями, вбив власний народ. Лівійці затримали його пораненим і влаштували справжні тортури – три години знущань. Йому сипали сіль і пісок у рани, ще живим тягали машиною по місту, а потім мертвого виставили на показ у промисловому холодильнику.

У грудні 1989 року стратили румунського диктатора Ніколае Чаушеску та його дружину Єлену. Їх звинуватили у геноциді власного народу та наявності рахунків в іноземних банках. Все відбулося поспіхом – суд, вирок – і страта.

Росії не уникнути покарання через війну в Україні