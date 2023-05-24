Курська область – приготуватися до безсонної ночі: у мережі поширюють інтригуюче фото
Джерело:телеграм-канал Сергія Стерненка
У Бєлгородській області відбулися бої між окупантами та російськими добровольчими формуваннями. Ймовірно, вони перенесуться й на Курщину.
Про це свідчить відповідне фото, яке з'явилося в мережі 23 травня. Варто зауважити, що в області й вдень не було спокійно. Зокрема, у Курську спалахнула потужна пожежа на заводі.
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Ймовірно, ніч на Курщині не буде спокійною
Активіст та блогер Сергій Стерненко пізно ввечері 23 травня оприлюднив фото з Курської області, яке заінтригувало багатьох українців.
КурНР, спати сьогодні не лягайте,
– написав Стерненко.
У Курській області щось відбувається / Фото Сергія Стерненка
На світлині можна побачити військових біля знаку, який вказує на початок населеного пункту Гоголівка. Цілком ймовірно, у Курській області ніч не буде спокійною.
Варто зауважити, у Міноборони України наголошували, що усі події, які днями трапилися на території Росії, – це внутрішня криза країни-терористки.
Курська область межує з Сумщиною / Фото Сергія Стерненка
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Коротко про ситуацію на Бєлгородщині та Брянщині
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК заявив про початок "звільнення" регіонів країни-терористки від кремлівського режиму. Вони взяли під контроль села Козинка, Грайворон та Гора-Подол у Бєлгородській області. Місцева влада повідомляла, про двох поранених мирних жителів.
- Після "вторгнення" добровольчих угрупувань росіян окупанти оголосили про початок плану "Едельвейс" у Бєлгородській області. Він передбачає збір усіх силових структур Росії задля проведення "антитерористичних дій".
- Цікаво, що уже наступного дня, 23 травня, відповідні заходи прийняли й щодо Брянської області, яка також чекає на "звільнення". Проте на офіційному рівні про це, звісно, не заявляли.
- Путінський посіпака Дмітрій Пєсков повідомив, що події в Бєлгороді нібито викликають "глибокі занепокоєння". Проте, очевидно, не настільки, щоб провести щодо цієї ситуації спеціальне засідання ради безпеки.