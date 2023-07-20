Розстрілюють автівки з цивільними: у ДПСУ розповіли про ДРГ на Харківщині та Сумщині

Ворог засилає диверсійно-розвідувальні групи на північній схід нашої країни. Українські воїни вчасно виявляють такі підрозділи та відкривають по них вогонь. Проте часом через дії ДРГ гинуть мирні мешканці.

Останнім часом на Півночі та Сході України активізувалися ворожі ДРГ. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, пояснює: у такий спосіб росіяни тероризують мирне населення. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Українські військові посилюють свої позиції на Півночі та Сході. На це росіяни реагують посиленням обстрілів. За словами Андрія Демченка, у червні наші території обстрілювали втричі більше, ніж у травні. На жаль, у липні не стало тихіше.

Б'ють не тільки по ЗСУ: прицільні обстріли росіян по мирних містах знищують інфраструктуру та будинки. Та це ще не все.

Як розказав речник ДПСУ, на Сумському та Харківському напрямках ворог використовує ДРГ. Цим групам не дозволяють просуватися вглиб України.

Наші Сили оборони та підрозділи ДПСУ відкривають вогонь, і диверсанти відходять за лінію кордону. На жаль, такі дії ворога призводять інколи і до загибелі мирних людей: ми бачимо, як вони розстрілюють автівки цивільних,

– повідомив Андрій Демченко.

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Чому активізувалися ДРГ

Наразі у Білорусі перебувають представники ПВК "Вагнер". Через їхнє переміщення для північного кордону України з'явилася нова загроза, тож наші воїни посилили там свою присутність.

На думку Володимира Зеленського, масштабних загроз із Півночі нині немає.

У ДПСУ запевнили: "вагнерівців" у Білорусі замало, тож вони навряд чи зможуть відкрити другий фронт на Півночі України.