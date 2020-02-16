Другий етап медреформи: чому лікарі бояться закриття психлікарень

Пацієнти психіатричних лікарень України ризикують опинитися на вулиці. Все тому, що з квітня 2020 року стартує другий етап медичної реформи і змінюється модель фінансування закладів. В Асоціації психіатрів України кажуть, що профільне міністерство переклало усю відповідальність на місцеві органи влади, тож лікувальні заклади під загрозою закриття.

Українські психіатри б’ють на сполох. Кажуть, що медична реформа знищить галузь: частину психлікарень закриють, а пацієнти стануть жебраками.

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"Зрізають до 50% на утримання психлікарень. На вулицях України з’явиться величезна кількість пацієнтів психлікарень", – повідомив президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман.

Та у профільному міністерстві заспокоюють: фінансування є, і навіть більше, ніж у 2019 році. "На кожного пацієнта 7,5 тисяч на 9 місяців за готовність надавати допомогу. Загальне фінансування галузі збільшилося десь на 10%. Коли ми кажемо, що грошей не вистачить, це безпідставно", – заявив заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Луфер.



Дмитро Луфер

У МОЗ підозрюють, що паніку спричинила відсутність інформації. Запевняють, що закривати психлікарні не збираються, а тільки змінять модель їх фінансування. Це передбачено медичною реформою і подальшою децентралізацією. Міністерство більше не власник закладів охорони здоров’я. Вони належать місцевим громадам.

"МОЗ через субвенцію розподіляло на місцеві влади, а влада з цих коштів утримувала заклади. Це фінансування переходить зараз на національну службу здоров’я, яка буде здійснювати фінансування: за пролікованим випадком, за зверненням пацієнта або, як у психіатрії, за готовність надавати допомогу", – заявив заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Луфер.



МОЗ

Ще частину коштів лікарні отримуватимуть від органів місцевої влади. Ті самі вирішуватимуть скільки грошей кому надати. У психіатричній лікарні Києва про зміну системи фінансування знають і поки що не панікують. Мовляв, не знаємо, що там у регіонах, а нас усім необхідним забезпечили.

Держава буде фінансувати наступне: зарплату медиків, ліки й харчування. Місцева влада фінансуватиме комунальні послуги, ремонт, утримання обладнання,

– заявив заступник директора медичного об'єднання "Психіатрія" Михайло Ігнатов.

Михайло Ігнатов розповів, що у лікарні, де він працює, за рік лікується 10 тисяч українців. На стаціонарі нині – тисяча триста пацієнтів.

На профільне міністерство та місцеву владу тут не скаржаться. Щоправда, зазначають, що у Польщі на лікування одного пацієнта дають у 20 разів більше. "Щоб нам не розповідали чиновники, це така примітивна терапія українського суспільства: "Все буде добре! Ми будемо давати гроші". Вони будуть чекати, що місцеве самоврядування буде давати гроші", – пояснив президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман.

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Почувши про 7,5 тисяч гривень, які держава передбачила на лікування одного пацієнта, юристи іронізують. "І вас вилікують, і нас вилікують, і всіх вилікують за 8 тисяч гривень. Цього вистачить максимум на 2 тижні лікування. А лікування хворого з психічними розладами, особливо при загостреннях, – мінімум 2 місяці", – розповів медичний юрист Віктор Сердюк.