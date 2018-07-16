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Дряпав, палив і ламав: блогер протестував безрамковий смартфон Vivo NEX

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Смартфон Vivo NEX протестували на міцність
Смартфон Vivo NEX протестували на міцність

Новий флагманський смартфон Vivo NEX, що отримав безрамковий екран та висувну селфі-камеру, випробували на міцність. Блогер JerryRigEverything провів кілька тестів над новинкою.

Спочатку блогер випробував цікаву висувну камеру. Він натиснув на висунутий модуль камери, після чого модуль зник всередину, але потім знову повернувся на місце.

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Vivo NEX

Блогер випробував камеру Vivo NEX

Далі він випробував міцність екрану та спробував подряпати його 9 різними загостреними предметами. Як показав текст – пристрій можна подряпати лише 4 з них.

Після цього пристрій випробували вогнем – блогер протягом хвилини тримав вогонь запальнички біля екрану пристрою. Цей тест залишив майже непомітні слід на екрані, які з часом мають зникнути зовсім.

Vivo NEX

Після згинання Vivo NEX продовжив працювати 

Наприкінці блогер буквально спробував зламати Vivo NEX. Видно, що його корпус помітно згинається, при цьому не утворилось жодних тріщин і пристрій продовжив роботу.

Смартфон Vivo NEX випорбували на міцність: відео  

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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