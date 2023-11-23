Негода накриє столицю: у Києві та області енергетиків перевели у посилений режим
Джерело:ДТЕК
У столичному регіоні працівники ДТЕК переходять у посилений режим у зв'язку з негодою. Вони готуються ліквідовувати ймовірні аварії, якщо вони все ж трапляться.
Кореспонденти 24 Каналу повідомляють про погіршення погодних умов у столиці. У Києві фіксують сніг та пориви сильного вітру.
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Готовність енергетиків
У ДТЕК повідомили, що через негоду енергетики переходять в посилений режим в Києві та Київській області. За прогнозами синоптиків до кінця 23 – 24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру. Перші прояви негоди вже дали про себе знати.
Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться,
– заявили у ДТЕК.
Там нагадали, що погані погодні умови можуть спричинити падіння дерев та обриви дротів. Енергетики радять не нехтувати власною безпекою та уникати ліній електропередач.Важливо! У столиці 23 листопада оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попереджають, що внаслідок цього можливе погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Температура по області вночі -4...-9 градусів, удень від -2 до +3 градусів
Якої погоди очікувати
24 листопада Києві прогнозують дощ. Температура повітря прогріється до +3...+5 градусів. Вночі в українській столиці сніжитиме та можливі пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
На Сході країни синоптики прогнозують 4 – 9 градусів морозу. Вдень позначка термометра сягатиме 0 – 6 тепла, у південних областях та Криму вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень можливе підвищення до 5 – 11 градусів тепла.
Перший сніг у Києві та області випав 22 листопада. У мережі публікували кадри сніжної краси у регіоні. Переглянути знімки ви можете за посиланням.