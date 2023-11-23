Негода накриє столицю: у Києві та області енергетиків перевели у посилений режим

У столичному регіоні працівники ДТЕК переходять у посилений режим у зв'язку з негодою. Вони готуються ліквідовувати ймовірні аварії, якщо вони все ж трапляться.

Кореспонденти 24 Каналу повідомляють про погіршення погодних умов у столиці. У Києві фіксують сніг та пориви сильного вітру.

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Готовність енергетиків

У ДТЕК повідомили, що через негоду енергетики переходять в посилений режим в Києві та Київській області. За прогнозами синоптиків до кінця 23 – 24 листопада очікується мокрий сніг та пориви вітру. Перші прояви негоди вже дали про себе знати.

Енергетики в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки ймовірних аварій, якщо вони відбудуться,

– заявили у ДТЕК.

Там нагадали, що погані погодні умови можуть спричинити падіння дерев та обриви дротів. Енергетики радять не нехтувати власною безпекою та уникати ліній електропередач.

Якої погоди очікувати

24 листопада Києві прогнозують дощ. Температура повітря прогріється до +3...+5 градусів. Вночі в українській столиці сніжитиме та можливі пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

На Сході країни синоптики прогнозують 4 – 9 градусів морозу. Вдень позначка термометра сягатиме 0 – 6 тепла, у південних областях та Криму вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень можливе підвищення до 5 – 11 градусів тепла.

Перший сніг у Києві та області випав 22 листопада. У мережі публікували кадри сніжної краси у регіоні. Переглянути знімки ви можете за посиланням.

У столиці 23 листопада оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попереджають, що внаслідок цього можливе погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Температура по області вночі -4...-9 градусів, удень від -2 до +3 градусів