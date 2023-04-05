Дуда зробив заяву про передачу винищувачів МіГ-29: скільки літаків отримає Україна
Польща продовжує допомагати Україні у боротьбі з російським агресором. Тому нашій державі передадуть ще 4 винищувачі МіГ-29.
Про це повідомив президент Анджей Дуда на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві, інформує 24 Канал. Сумарно – наша країна отримає 14 винищувачів.
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Польща передає Україні ще 4 винищувачі
За словами польського президента Анджея Дуди, Варшава вже передала Києву чотири МіГ-29, а доставка ще чотирьох винищувачів у процесі.
Він додав, що згодом Польща готова відправити ще шість бойових літаків.
Ми готові передати ще шість, які зараз готуються для цього. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані досить скоро,
– розповів Дуда.
Однак, за словами польського президента, у Польщі ще залишаються МіГ. Вони ще знадобляться країні, але наразі будуть розбавлені новими літаками.
"Я вважаю, що в майбутньому ми зможемо передати весь наш парк літаків МіГ-29, який залишився, якщо це буде необхідно. З точки зору їх передачі, потрібна буде згода союзників, в першу чергу, США", – додав Дуда.
Попри активну військову допомогу Україні, наша держава все ж таки потребує потужніших винищувачів F-16. Раніше Юрій Ігнат розповідав, що МіГ адаптували під натівський стандарт.
Однак винищувачі F-16 ідеально підходять для України через їхню багатофункціональність – вони об'єднують функції чотирьох літаків, які є на озброєнні ЗСУ.
МіГ-29 для України: останні новини
- 3 квітня стало відомо, що Польща вже передала Україні декілька своїх винищувачів МіГ-29. Мовиться про передачу першої частини літаків.
- Окрім цього, Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Ще дев'ять мають надійти Збройним Силам України протягом найближчих тижнів.
- До речі, перші МіГ-29 Словаччина передала Україні у другій половині березня. Їх відправляли під словацьку версію пісні "Гей, соколи!".
- Наразі словацькі МіГ-29 захищають небо над Харковом.