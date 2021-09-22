Дурнувата версія, – Мендель про начебто сварку між Єрмаком і Шефіром

Після обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра проросійські сили поширювали версію про те, що замах начебто замовив Андрій Єрмак через сварку між ними. Однак така версія є "дурнуватою".

Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповіла ексречниця президента Юлія Мендель. Як вона зазначила, Єрмак та Шефір неофіційно є "найближчими радниками" Володимира Зеленського.

До теми Це вигідно ворогам, – Мендель відреагувала на обстріл авто Шефіра

Команду Зеленського хочуть розсварити

За словами Мендель, президент покладається на Єрмака та Шефіра. Вони були з ним від початку побудови команди й мають достатньо досвіду, аби надавати рекомендації щодо багатьох питань.

Це люди, які працюють разом із Зеленським цілодобово.

Якщо ми говоримо про цю конспірологію, то це така запущена "утка", щоб намагатися розсварити команду президента, але вона настільки дурнувата, що це просто не може вплинути на відносини у команді,

– наголосила ексречниця президента.

Мендель зауважила, що Зеленський має доволі демократичні підходи до ухвалення рішень, тому це нормально, якщо в команді є якісь незгоди. Однак це не обов'язково стосується Єрмака та Шефіра.

Дізнайтеся більше Перш ніж відправитись до лікарні, вказав місце пострілів, – Монастирський про водія Шефіра

Програма "Що це було?" з Сергієм Лещенком: дивіться відео

Обстріл автомобіля Шефіра: коротко