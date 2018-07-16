Дуже бюджетний смартфон Moto E5 Play Android Go представили офіційно: його характеристики

Компанія Motorola офіційно презентувала свій новий бюджетний смартфон – Moto E5 Play Android Go Edition. Смартфон є ще доступнішою версією бюджетника Moto E5, який представили у квітні.

Про це повідомляє видання itc.ua.

Ний смартфон працює під управлінням операційної системи Android Oreo (Go Edition), про що й свідчить назва. Android Go, як відомо, представили минулого року спеціально для бюджетних смартфонів і для ринків, що розвиваються.

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Так, Moto E5 Play Android Go від звичайного Moto E5 Play відрізняється вдвічі зменшеним обсягом оперативної пам’яті – до 1 ГБ. Також зменшили ємність акумулятора з 2800 до 2100 мА. А от діагональ у нового смартфона навпаки збільшилась – до 5,3 дюйма (звичайний Moto E5 Play має екран діагоналлю 5,2 дюйма).

Moto E5 Play Android Go Edition коштує 109 євро

Решта характеристик залишились незмінними: обидва смартфони працюють на процесорі SoC Snapdragon 425 та отримали 16 ГБ флеш-пам'яті.

Що стосується вартості, то в Європі Moto E5 Play Android Go Edition можна придбати всього за 109 євро (3200 гривень). Новинка надійде у продаж вже наприкінці липня.

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