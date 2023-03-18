Ймовірно, у Криму був не Путін: як двійник російського диктатора себе викрив

У роковини окупації Криму, 18 березня, російський диктатор Владімір Путін приїхав у Севастополь. Насправді це був двійник бункерного діда, якого викрили за однією деталлю.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, приїзд двійника Путіна у Крим не дарма організували перед візитом лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Москву.

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Двійник Путіна себе викрив

Світан зазначив, що у Севастополь прибув не сам Путін, а його двійник. Полковник ЗСУ помітив, що нібито диктатор кульгав. На його думку, людина, яка хоче приховати свою ходу, починає кульгати.

Коли людина кульгає чи вдає це, то практично неможливо за ходою визначити, чи це двійник, чи основний персонаж. Тому якщо він кульгав, то, швидше за все, це був не Путін,

– переконаний він.

Військовий експерт підкреслив, що візит двійника відбувся перед приїздом президента Китаю Сі Цзіньпіна у Москву.

"Вони чекають приїзду Сі Цзіньпіна. Спочатку збивають безпілотник, потім двійник Путіна з’являється в Криму. Це інформаційне послання, яке зараз буде підносити Путіна перед приїздом китайського лідера", – додав Світан.

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