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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Джемілєв вперше прокоментував перемогу Зеленського

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      Кримські татари будуть у конструктивній опозиції до Зеленського, – Джемілєв
      Кримські татари будуть у конструктивній опозиції до Зеленського, – Джемілєв / Фото з відкритих джерел

      Лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до лідера виборів Володимира Зеленського.

      Він зазначив що належить до команди Петра Порошенка, а кримські татари активно його підтримують, пише видання "Крим.Реалії".

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      Джемільєв наголосив, що до лідера президентських виборів "буде в опозиції, але конструктивній".

      Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними – повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові – ми подаватимемо свій голос,
      – пояснив Джемілєв.

      Лідер кримськотатарського народу наголосив, що для України головне – зберегти стабільність.

      Зазначимо, перед другим туром Мустафа Джемілєв озвучив свої п’ять запитань до Зеленського і попросив дати на них лаконічні відповіді. Одне з них – чи є Крим Росією, і як він ставиться до окупації півострова. На це у команді Зеленського відповіли, що Крим є окупованою територією України, яку Росія повинна повернути під контроль Києва. 

      Зазначимо, ЦВК порахувала майже 100% голосів – бракує кілька сотих. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів українців, а Петро Порошенко – 24,45%.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 Мустафа Джемілєв
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