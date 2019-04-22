Джемілєв вперше прокоментував перемогу Зеленського

Лідер кримськотатарського народу, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари будуть у "конструктивній опозиції" до лідера виборів Володимира Зеленського.

Він зазначив що належить до команди Петра Порошенка, а кримські татари активно його підтримують, пише видання "Крим.Реалії".

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Джемільєв наголосив, що до лідера президентських виборів "буде в опозиції, але конструктивній".

Все, що може зробити новий президент на благо держави і питань, які ми вважаємо правильними – повністю його підтримуватимемо. Але якщо щось суперечитиме нашим ідеям, українській державі, нашому народові – ми подаватимемо свій голос,

– пояснив Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу наголосив, що для України головне – зберегти стабільність.

Зазначимо, перед другим туром Мустафа Джемілєв озвучив свої п’ять запитань до Зеленського і попросив дати на них лаконічні відповіді. Одне з них – чи є Крим Росією, і як він ставиться до окупації півострова. На це у команді Зеленського відповіли, що Крим є окупованою територією України, яку Росія повинна повернути під контроль Києва.

Зазначимо, ЦВК порахувала майже 100% голосів – бракує кілька сотих. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів українців, а Петро Порошенко – 24,45%.