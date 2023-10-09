Посил дуже важливий: чого прагне Байден намаганням передати Україні допомоги на 100 мільярдів

Джо Байден розглядає законопроєкт, який передбачає одноразову виплату у розмірі 100 мільярдів доларів на підтримку України. Цієї суми має вистачити до початку 2025 року на фінансування озброєнь та гуманітарної допомоги.

Це важливий посил, який означає, що українські партнери рішуче налаштовані забезпечити нашу країну допомогою на увесь наступний рік. Особливо в контексті намірів Росії продовжувати війну. Про це в розмові з 24 Каналом відзначив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Росія чітко задекларувала свої наміри, що наступного року продовжуватиме воювати і вестиме агресію. Відповідно тягне час до виборів, влаштовуючи військові "акції" за допомогою терористів в Ізраїлі, щоб максимально дезорієнтувати Захід і створити багато вогнищ з проблем, які треба вирішувати", – зазначив він.

Значення допомоги

Подібна допомога, яку наразі може розглядати очільник США, важлива для України з точки зору виборчого процесу. Оскільки це була б своєрідна "подушка", яка б дозволила утримуватися на плаву.

"Треба продовжувати виробляти зброю. Зараз є амбітний план, що має виробитися 400 тисяч снарядів протягом наступного року. А на 2026 рік вийти на цифру більше мільйона у США. Це теж вимагає фінансування та підтримки. Тому це важливо", – підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Також допомога від партнерів важлива для стабілізації економічної ситуації. І, на думку Олександра Мусієнка, без підтримки Україна не залишиться. Питання лише у її обсягах.

"Я думаю, в цьому є розрахунок США і партнерів, щоб зняти чимало питань і не дати шансу Кремлю зловтішатися тим, що якась підтримка може у нас зменшитися", – додав він.

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