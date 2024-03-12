Біткойн і золото в портфелях інвесторів
Нагадаємо, що раніше біткойн вже перевершив золото за кількістю коштів у портфелях з поправкою на волатильність. Однак попри це аналітики все ж вважають, що за номінальною кількістю коштів паритету чекати не варто.
Читайте також Bitcoin оновив рекорд, а Ethereum наближається до історичних показників: як змінився курс крипти
Волатильність біткойна та золота
Аналітики JPMorgan вважають, що інвестори уважно ставляться до фактора ризику. Волатильність біткойна приблизно в 3,7 раза вища проти золота. Тож спотові біткойн-ETF ніколи не зможуть зібрати капітал, який можна порівняти за обсягом з інвестиційними продуктами на базі золота.
Ринкова капіталізація
Для того, щоб біткойн зрівнявся із золотом у портфелях інвесторів, ринкова капіталізація першої криптовалюти має перевищити 3,3 трильйона доларів. Саме такий обсяг золота використовується в інвестиційних цілях, стверджують в JPMorgan.
Разом з тим аналітики JPMorgan визнають відчутне зростання спотових біткойн-ETF. На їхню думку, через два або три роки обсяг капіталу під управлінням цих криптофондів зросте до 62 мільярдів доларів.