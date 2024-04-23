Обсяги зростають
Загальний обсяг стейблкоїнів, прив'язаних до долара США, здається, наближається до свого попереднього історичного максимуму, оскільки випуск нових токенів сприяє збільшенню конкуренції у цій сфері.
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До кінця минулого тижня загальний обсяг стейблкоїнів, прив'язаних до долара, досяг 165 мільярдів доларів, що є найвищим показником за майже два роки, за даними The Block Data Dashboard.
Розширення обсягу стейблкоїнів підтримується зростанням ринкової капіталізації "синтетичного долара" Ethena, або стейблкоїну USDe, який в останні дні стабілізувався на рівні близько 2.4 мільярда доларів.
Зростання обсягу та варіантів
Ринок стейблкоїнів, прив'язаних до долара США, який довгий час домінували USDT від Tether та USDC від Circle, зростає як за обсягами, так і за кількістю варіантів. USDT залишається лідером із часткою ринку приблизно 70%.
Під час оголошення Ripple прогнозувала значне зростання загального ринку стейблкоїнів, очікуючи, що він досягне 2,8 трильйона доларів до 2028 року.