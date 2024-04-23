Объемы растут
Общий объем стейблкоинов, привязанных к доллару США, кажется, приближается к своему предыдущему историческому максимуму, поскольку выпуск новых токенов способствует увеличению конкуренции в этой сфере.
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К концу прошлой недели общий объем стейблкоинов, привязанных к доллару, достиг 165 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем за почти два года, по данным The Block Data Dashboard.
Расширение объема стейблкоинов поддерживается ростом рыночной капитализации "синтетического доллара" Ethena, или стейблкоина USDe, который в последние дни стабилизировался на уровне около 2.4 миллиарда долларов.
Рост объема и вариантов
Рынок стейблкоинов, привязанных к доллару США, который долгое время доминировали USDT от Tether и USDC от Circle, растет как по объемам, так и по количеству вариантов. USDT остается лидером с долей рынка примерно 70%.
Во время объявления Ripple прогнозировала значительный рост общего рынка стейблкоинов, ожидая, что он достигнет 2,8 триллиона долларов к 2028 году.