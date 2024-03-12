Биткойн и золото в портфелях инвесторов

Напомним, что ранее биткойн уже превзошел золото по количеству средств в портфелях с поправкой на волатильность. Однако несмотря на это аналитики все же считают, что по номинальному количеству средств паритета ждать не стоит.

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Волатильность биткоина и золота

Аналитики JPMorgan считают, что инвесторы внимательно относятся к фактору риска. Волатильность биткойна примерно в 3,7 раза выше против золота. Поэтому спотовые биткойн-ETF никогда не смогут собрать капитал, сопоставимый по объему с инвестиционными продуктами на базе золота.

Рыночная капитализация

Для того, чтобы биткойн сравнялся с золотом в портфелях инвесторов, рыночная капитализация первой криптовалюты должна превысить 3,3 триллиона долларов. Именно такой объем золота используется в инвестиционных целях, утверждают в JPMorgan.

Вместе с тем аналитики JPMorgan признают ощутимый рост спотовых биткойн-ETF. По их мнению, через два или три года объем капитала под управлением этих криптофондов возрастет до 62 миллиардов долларов.

Обратите внимание! В своих подсчетах они использовали золото в качестве эталона и учитывали индекс волатильности первой криптовалюты.

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