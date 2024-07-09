Станом на 1 червня 2024 року в Україні діяло 63 банки, у яких фізичні особи зберігали 1 трильйон 124 мільярди гривень, з них 719 мільярдів гривень були на поточних рахунках.
Найбільше грошей населення зберігає в державних банках, зокрема у ПриватБанку – 405,7 мільярда гривень, в Ощадбанку – 192,7 мільярда гривень, і в Універсал Банку – 71,1 мільярда гривень.
Середні ставки за новими депозитами для населення в гривні в травні склали 11,0% річних, що вище за очікувану інфляцію – 8,2%, але банки планують знижувати ставки через зниження облікової ставки НБУ та ставки за депозитними сертифікатами.
Вкладення українців у банках / Canva
Станом на 1 червня 2024 року в Україні діяло 63 банки, у яких фізичні особи зберігали 1 трильйон 124 мільярди гривень. З них 719 мільярдів гривень були на поточних рахунках.
У яких банках найбільше грошей
Згідно з даними НБУ, найбільше грошей населення зберігає в державних банках.