У яких банках найбільше грошей

Згідно з даними НБУ, найбільше грошей населення зберігає в державних банках.

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Зокрема, у ПриватБанку клієнти зберігають 405,7 мільярда гривень, а в Ощадбанку – 192,7 мільярда гривень. На третьому місці знаходиться приватний Універсал Банк із сумою 71,1 мільярда гривень.