Курив на уроці і матюкався: мережу обурило відео з вчителем з Івано-Франківська

Учитель Івано-Франківського вищого професійного училища №13 закурив в класі просто час уроку. Хворий на астму студент зробив зауваження вчителю, але той у відповідь лише почав матюкатися і погрожувати.

Скандальний інцидент в училищі трапився 12 листопада. Відео шокуючої поведінки вчителя оприлюднили в пабліку @frankivskyy в інстаграмі.

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13 училище на Пасічній. Учитель курить у класі на уроці. На зауваження учня, в якого астма, відповідає образами і погрозами,

– йдеться в повідомленні.

Як чути на записі, один зі студентів кілька разів просить учителя перестати курити або вийти на вулицю. Хлопець пояснив, що у нього астма, тому не може дихати димом від сигарет.

Проте, учитель спочатку ігнорував ці зауваження, а потім почав відверто хамити і погрожувати студенту.

"Мені можна курити", "Чуєш ти, гімнюх!", "Я тебе зараз в'*бу", "Будеш це потім прибирати", – кричав вчитель до хлопця.

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Користувачі мережі бурхливо відреагували на інцидент. Юзери відзначають, що студентам варто звернутися до директора навчального закладу. Однак виявилося, що вчитель є його братом.

"І це вчитель, показує приклад для молоді", "Так це ще нормально, там майстри п'яні на виробничому ледве сидять", "Нічого не змінилося за чотири роки", "Бидло, чому він дітей може навчити своєю поведінкою?", – пишуть у коментарях.