Курил на уроке и матерился: сеть возмутило видео с учителем из Ивано-Франковска

Учитель Ивано-Франковского высшего профессионального училища №13 закурил в классе просто время урока. Больной бронхиальной астмой студент сделал замечания учителю, но тот в ответ лишь начал материться и угрожать.

Скандальный инцидент в училище произошел 12 ноября. Видео шокирующего поведения учителя обнародовали в паблике @frankivskyy в инстаграме.

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13 училище на Пасечной. Учитель курит в классе на уроке. На замечание ученика, у которого астма, отвечает оскорблениями и угрозами,

– говорится в сообщении.

Как слышно на записи, один из студентов несколько раз просит учителя перестать курить или выйти на улицу. Парень объяснил, что у него астма, поэтому не может дышать дымом от сигарет.

Однако, учитель сначала игнорировал эти замечания, а потом начал откровенно хамить и угрожать студенту.

"Мне нельзя курить", "Слышишь ты, говнюк!", "Я тебя сейчас в'*бу", "Будешь это потом убирать", – кричал учитель на парня.

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Пользователи сети бурно отреагировали на инцидент. Пользователи отмечают, что студентам следует обратиться к директору учебного заведения. Однако оказалось, что учитель является его братом.

"И это учитель, показывает пример для молодежи", "Так это еще нормально, там мастера пьяные на производственном едва сидят", "Ничего не изменилось за четыре года", "Быдло, чему он детей может научить своим поведением?", – пишут в комментариях.