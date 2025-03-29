В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, которые хотели бы вы, но не могли решиться. Накануне Дня географа, который в этом году отмечают 29 марта, мы имели интересный разговор с Владом Моргацким, учителем географии, который также занимается различными общественными инициативами, которые привязывают географию ближе к сообществам, а также делают ее еще более практичной для нас. Он рассказал как о своей профессии, так и о том, как это – быть молодым учителем сегодня.

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Влад помог нам разрушить самые распространенные мифы о географах. Также он немало рассказал о том, как и где используется география, хоть мы этого не замечаем. А также поделился хитростями, как можно влюблять в свой предмет учеников, делать его популярным и интересным как для малых, так и взрослых.

География – не о заполнении контурных карт

Почему именно география? Что вас побудило стать географом?

Пожалуй, как говорится, – это дань традиции. Ведь в семье очень много географов было. Дедушка, бабушка, двоюродный брат, родная тетя – плеяда. Единственное, что эта вся плеяда была в Киеве на географическом, а я единственный пошел во Львов. И на самом деле множество разговоров, которые были по жизни, я уже себе это проанализировал, они так или иначе касались географии. Потому что все, что есть в пространстве, как только мы ставим вопрос "Где?", – это уже сразу география.

А если бы не география – то что тогда?

История. Есть такая фраза французского антропогеографа Элизе Реклю: "История является географией во времени, а география – историей в пространстве". Поэтому ты никогда не будешь классным географом, если ты не знаешь истории. Потому что очень много временных и пространственных моментов ты переплетаешь в одно. И тогда ты видишь логику.



Влад вместе со своим учителем географии / Фото, предоставленное Владом Моргацким

Какой стереотип о вашей профессии раздражает больше всего?

Так... География – это заполнение контурных карт. Это самый большой триггер для любого географа, который себя уважает.

Даже когда я работаю со своими учениками и ученицами, то я подхожу к контурной карте не как к размещению объекта. А с другой позиции: почему определенные шрифты можно использовать, почему – определенные интервалы. К этому можно подходить как к арту. Например, я упоминал Стива Джобса или просто шрифты, которые есть в Word'е. Потому что роль заполнения контурной карты не в том, чтобы знать, где расположен объект.

И есть еще один – ты географ, то назови мне столицу Мадагаскара. Все, я уже красный, я уже просто злой. Первое и основное: я географ, но я не знаю всех столиц мира. И я не считаю, что мне нужно знать все столицы мира и что это меня делает географом.

Это уже какая-то география 19 века, когда все сводилось к размещению объектов и какого-то там именования. Это не делает меня географом. Мне пусть скажут назвать столицу Чада или какой-то африканской страны. Ладно, я могу сразу не вспомнить. Но я, например, могу сказать почему там между различными государствами идет конкуренция за природные ресурсы этой страны, и как это повлияет на глобальную политику, на глобальную экономику. Или просто, чем эта страна символизируется.

То есть можешь столицу подзабыть, но ты знаешь культурные элементы, деятелей или интересные факты, например, о полезных ископаемых или определенные символы этой страны. Пусть даже флаг или герб. Это прикольнее, чем просто сказать: "Назови мне эту столицу". Не знаю я той столицы, ну и что? Я от этого не являюсь меньшим географом.

Географы работают везде

Еще есть такой, едва ли не самый распространенный, стереотип о географии. Когда ты заканчиваешь географический факультет – все, ты либо ученый-географ, либо учитель географии. Люди очень мало почему-то задумываются, что на самом деле географы – это по сути универсальные люди в хорошем смысле этого слова. Если глянуть, то географы работают везде: от международных отношений, государственного управления до образования и науки.

При этом немало людей-географов есть в проектном менеджменте, множество людей, которые работают в различных аналитических компаниях. Есть много людей, которые связаны с картографией, в частности с военной картографией, военным делом. И конечно, что множество людей в сфере услуг, которые добавляют определенный креатив, связанный с географией, в свою работу.

Также у меня есть множество знакомых, которые работают в молодежной политике, они географы. Почему? Потому что часто это про понимание единства природы, общества и умение смотреть на то, как развиваются сообщества в среде. Это позволяет им видеть все целостно с точки зрения экономики, социологии, экологии.

Кроме того, географы это про очень сильное комьюнити. Существует множество общественных инициатив. Различные проекты. Например, географы участвовали в формировании админтерустройства Украины, современного районирования, классификации различных общин. Они участвуют в социальных проектах, сохранении культурных ландшафтов, сообществ.

Ну и конечно образовательно-научная деятельность. То есть исследования территорий, исследования общин, исследования страны. Проблемы влияния войны на окружающую среду, на сообщества, на изменение социальной структуры. Есть много чего, что делают географы. Просто этот пласт не до конца заметен обществу. И это нормально. Почему? Потому что для большинства – география закончилась в школе сугубо предметом, и ты дальше пошел в жизнь.

Хочу обратить внимание, что такие государства, как Франция, Великобритания, Россия, Китай очень хорошо финансируют географию и географические знания. Потому что это фундаментальная государственная вещь. Знание своих территорий, сред, их исследования. Империи вообще, когда только заходили на новую территорию, то сразу же делали исследования ресурсов и сообществ, которые там есть. Что можно из этого использовать, как это обогатит их экономику. А геологами когда резко заинтересовались? Когда соглашение о редкоземельных ископаемых получило огласку. Был даже мем на эту тему: "Ну что, допозначали полезные ископаемые на картах контурных? Теперь они знают, что у нас там есть ресурсы".

Есть ли какой-то уголок на планете Земля, который бы вы хотели посетить, и почему?

Как бы это смешно не звучало, особенно сейчас, но... Когда меня спрашивают: "Куда ты хочешь поехать?", то я отвечаю: "Хочу в деревню, просто поехать в деревню". Которая немножко более изолирована, которая сохраняет свою традицию, культуру, в которой менее изменена природа, в которой еще люди пытаются придерживаться определенных практик, которые были раньше.

То есть смотреть на это, как на культурный ландшафт. Я от этого больше кайфую. У меня нет чего-то такого, чтобы я аж рвался в какой-то уголок мира. Возможно, потому что я еще для себя еще не открыл то, что я вижу вокруг, например, в Украине или даже в Европе, то, что бы я хотел увидеть.



Влад без раздумий выбирает отдых в селе / Фото, предоставленное Владом Моргацким

В то же время есть еще один немного правдивый стереотип, что многие географы все-таки хотят увидеть Антарктиду. Но если бы меня поставили перед выбором: в село к бабушке или, не знаю, в Париж, Берлин и Лондон, – я ни на секунду не задумываюсь, я еду в село и мне хорошо.

К слову, возможно, вы участвовали в какой-то экспедиции?

Да, у меня друг работал над диссертацией по меандрам Днестра. А я с ними поехал. Это все, я еду, смотрю в окно, на каждое село, почему какая хижина где построена, как сеть улиц идет, почему и где какие магазины. Я просто слежу за людьми, куда они тянутся в пространстве, какие их маршруты.

Я могу просто, порой так бывает, сесть и полчаса следить за городом или за средой, которая есть вокруг. Так я чувствую пространство и понимаю, например, практики людей. И так я представляю себе образ этого села или города.

Что такое меандры Это плавные, кругообразные изгибы русла реки, которые иногда заворачивают на 180 градусов. Длина крупнейших изгибов Днестра может достигать 28 километров, а вот их перешеек – не превышать 2 – 3 километров.

Меня иногда зовут, к примеру, в какое-то село вокруг Львова. Я, например, в Зубре не был. Говорю: "Едем в Зубру". А это семь вечера. Что мы там будем делать? Я еду в центр села, и мне есть что делать. Я смотрю, как школа построена, какой рельеф, как дороги тянутся друг к другу, какая есть связь там, между рекой и другим, как коммуникации, даже общие, идут.

То есть я визуально воспринимаю пространственно этот образ, и это для меня география.



Влад в каждом уголке Украины найдет, что делать / Фото, предоставленное Владом Моргацким

Если друзья у меня спрашивают: "Влад, ты бы не хотел с нами куда-то поехать?" Я говорю: "Вы меня никогда не спрашивайте, хотел бы я поехать. Вы меня спрашивайте, могу ли, то есть – есть ли у меня есть на это время". Я поехать готов в любое место, куда угодно.

У нас бывает так рандомно: мы едем в Дубляны, поехали в Самбор, поехали в Буск. "Ты был в Буске? Я не был в Буске. Все, я хочу в Буск". Нет такого, что поехали в какой-то замок, или поехали посмотрим на какой-то там уникальный пейзаж. Нет, я могу поехать просто в случайное село Львовской общины и просто походить по нему, и мне будет интересно.

Учитель – не только носитель знаний, но и ценностей

Каков современный учитель и чем он отличается от тех, которые преподавали у вас?

Я считаю, что базовые вещи все равно остаются: это компетентность учителя, это его и твердые, и мягкие навыки. И на самом деле – любовь. Любовь. Ты должен любить и свой предмет, и ты должен любить детей. Когда у тебя есть эти вещи, все остальное можно подтянуть.

Ну и конечно, диджитализацию никто не отменял. Ты должен нормально работать с различными информационными технологиями. Компьютеры, планшетки, какие-то другие гаджеты. Это обязательно должно быть. Это сейчас очень актуально, ведь учитель – это и наставник одновременно. То есть он – носитель ценностей, носитель культуры, в частности современной культуры. И для меня значимо то, что я понимаю общие их тренды, какие-то их приколы, какие-то их штуки. И я не отделяю себя от этого.

Это нормально, чтобы ученики и ученицы понимали, что ты знаешь тиктоки, знаешь, например, ту музыку, знаешь какие-то там тренды, которые есть. Ну, и даже если ты не знаешь их конкретно, потому что ты не следишь за этим трендом, ты можешь понимать, с чего он пошел и что в этом прикольного. Бывает, я спрашиваю, а откуда этот тренд пошел, а чего вы сейчас это поддерживаете. Иногда говорю свое мнение, потому что, например, что-то реально очень прикольное, потому что я понимаю, откуда тот, например, блогер что-то берет... А иногда я вижу, что кто-то делает что-то чисто ради хайпа или нет какой-то концепции, а ролик просто как-то так залетел.

Часто вы становитесь героем тиктоков своих учеников?

Нет, но у меня такой характер, что я постоянно хожу и что-то напеваю, что-то всякое. Мне даже некоторые ученицы говорили, что как слышат где-то песню Дуа Липы, – а они знают, что я Дуа Липу люблю слушать, – они вспоминают господина Влада. Бывало, что они просили пару раз тикток снять, когда "APT" (песня ROSÉ & Bruno Mars – Освіта 24) вышла, или еще что-то такое.



А таким Влада видят его ученики / Фото, предоставленное Владом Моргацким

Меня часто младшие спрашивают за K-Pop. Например, девушки там больше к этому. А парни такие: "Нет, нет". А я пытаюсь объяснять им с житейской позиции, что, если этих исполнителей слушают миллионы людей, но тебе это не нравится, – это ок. Но представь себе, что миллионы людей на этой планете эту музыку слушают. И ты игнорировать это как явление не можешь. И они к этому тоже относятся уже несколько иначе.

Мы в школе часто могли услышать фразы типа: "Зачем мне это знать?" А скажите, пожалуйста, какое из школьных знаний по географии точно пригодилось вам во взрослой жизни?

Из таких, что я считаю программных, – это общее понимание мира. Лучше, чем география, их не дает ни один предмет. Потому что это единственная интегрированная наука, которая объединяет природу и общество. Это единственная наука-мостик в этом плане. Поэтому от этого не отойдешь. И, во-вторых, то, что меня научил и мой учитель географии, что я беру из общей программы, – читать пространства вокруг. И сейчас я этот опыт переношу своим ученикам-ученицам. Для меня это очень значимо.

А я очень рада, что у меня школа на Кортумовой Горе во Львове. Это одна из самых высоких точек. И у меня класс на третьем этаже. И у меня есть панорама Львова: начиная от холмов Расточье, Высокий замок, вот – долина реки Полтвы, которая является низменностью. И ты можешь просто показать с точки зрения расположения объектов, как города строились.



Панорама Львова из окна класса Влада / Фото, предоставленное Владом Моргацким

Вот, к примеру, я спрашиваю, почему построили коворкинги в каких-то частях Львова. И ты начинаешь анализировать. Я говорю, вот, например, на Шевченко домов новых настроили. Кто себе мог социально-экономически позволить там жить? Да, там много айтишников. Конечно, что они не хотят просто сидеть на фрилансе, например, у себя только дома. Поэтому здесь есть коворкинг, он зашел, потому что здесь было место, которое можно ревитализировать, превратить его в какое-то классное публичное пространство, где ты можешь комфортно отдохнуть, поработать.

Если это больше об урбанистике, о городе, то я говорю об этом как о пространственной экономике. Почему некоторый бизнес заходит, для чего нужны знания. Более того, мы говорили, для чего знания по географии нужны владелице салона красоты. И мы начинали с изучения района, количества людей, которые там живут, на какие сегменты ориентируется. Или, например, чем лучше построить возле главной улицы, а чем – где-то в микрорайоне. Там тоже свои плюсы и минусы. Там аренда дешевле, там – дороже. Где-то на такие штуки мы тоже обращаем внимание. И это тоже о географии. Да, экономической географии, но тоже географии.

Чем больше житейских примеров есть о географии, логике географической, тем больше идет. Конечно, где-то кто-то говорит, что это об экономике. Да, ладно, это и об экономике. Но если ты понимаешь пространство, то ты экономику к нему подвязываешь.

Как заинтересовать учеников к своему предмету

К слову. А как заинтересовать учеников? Как сделать географию для них интересной, чтобы они не хотели пропускать ни один урок?

Это сложный путь, но важно немножко знать их предпочтения, их увлечения и пробовать это географизировать. Да. Конечно, что классно где-то интерактивом заходить, классно интересными штуками, но это по-разному всегда может работать. В один момент работает что-то одно, в другой момент, например, – другой метод. Но мне кажется, когда ты знаешь среду своих учеников и учениц, когда ты знаешь, чем они интересуются и как они воспринимают мир, стоит пробовать где-то под свой предмет это подстроить. Это очень сложно. Для географа, пожалуй, это проще, потому что все равно все в пространстве, и к чему-то ты это адаптируешь. Даже тот K-Pop можно адаптировать.

Я рассказывал о Южной Корее. И когда я говорил о каких-то естественных моментах, то все равно вспоминал контексты из дорам. Например, погода Сеула в фильмах, почему она такая. Или мы говорим о Голливуде. Да. И говорим о пустынных и скалистых ландшафтах, сухих воздушных массах, и что павильоны так удобнее было строить, потому что меньше осадков. Ведь какой резон строить павильоны там, где будет больше осадков или неблагоприятная погода. Правильно? Это же тоже логика бизнеса и индустрии. И это все тоже – география.

Оказывается, можно получить очень много знаний о географии, но даже не подозревать об этом?

Да, это нормально. Часто есть такая штука как неосознанная компетентность. Ты ее не сразу видишь. Иногда, когда ты доходишь до какого-то знания или к какому-то объяснению явления или процесса, оно не просто так пришло тебе в голову. Или ты внезапно вспомнил что-то. Это часто то, что ты проанализировал ранее, или свел все это в голове, и просто твой мозг тебе это вспомнил. И поэтому неосознанная компетентность часто как раз проявляется. Я сам иногда могу какую-то логику за собой, например, наблюдать и не знаю, откуда она. Но, скорее всего, где-то были моменты, или во время обучения, или каких-то своих наблюдений, когда я сводил все воедино, и где-то оно оттуда берется.

Вернемся к подходу к преподаванию. Вы же можете, например, объяснять тему сквозь призму, например, музыки. Условно, рассказывать о Британии с точки зрения певцов?

Да, но понимаешь, чтобы это не было натянуто. Нельзя, чтобы оно было натянуто. Например, я рассказываю на уроках о храбрых городах Украины. У меня иногда есть задание, когда мы выделяем географические образы. Евгений Филатов снимал УкрЮтубПроект по звукам городов. И, например, я им включаю видео со звуками Львова и Чернигова. И они слушали полностью, смотрели видео, слушали звуки, записывали их, а потом мы сравнивали таким образом, чем Чернигов отличается от Львова, по звуку, например.



Влад также исследовал деоккупированные территории / Фото, предоставленное Владом Моргацким

Далее. Если у нас была вот тема про... или регионы Востока, или, например, Крымские Горы. Восьмой класс. Я им включил Лилу45, "Потяг на Сімферополь". Потому что там просто трек, который символизирует, и город, и вообще Крым. Просто образы. И ты таким образом им объясняешь и природные ландшафты, и культурные особенности, и экономические. То есть в видео, самом фрагменте, и в звуках, и в тексте песни. Наша задача – не просто знать что-то о городе, а формировать этот географический образ. И вот я это так могу использовать, благодаря образам.

А еще очень прикольно было, когда мы учили Австралию и Океанию, я им включил крюк – танец новозеландских маори. И их задача была, чтобы они станцевали крюку. Показать то, как он выглядит. Это такой танец, который со стороны европейцев может казаться какой-то дикостью. Но на самом деле это серьезный культурный пласт. Почему они так вызывали друг друга, как они показывали свою силу? Таким образом ты разрушаешь и стереотипы, а также показываешь образ.

Для детей важно формировать образное мышление. Целостный географический образ. А чем это делать? Это и какими-то научными штуками, и видосиками, и танцами, и песнями. Примеров множество. Мемчики тоже можно, их немало. Или же взять героев из мультфильмов. Того же ленивца из "Ледникового периода".



Обучение в школе – это также о милых мемах / Фото, предоставленное Владом Моргацким

Учитель работает 24 на 7

Где на это все доставать энергию?



Я жалел, что мне не хватает больше моментов, чтобы снова этих мультиков насмотреться, еще что-то. Ведь можно больше героев использовать. Или где-то что-то почерпываешь, или что-то там вспоминаешь, что такое есть. Учитель – это нон-стоп. Учитель работает 24 на 7. И если мне кто-то говорит, что иначе, – нет. Если ты уже работаешь, то ты должен и то понимать, и то знать. Это все – работа.

А какие самые забавные вопросы о географии вы слышали от учеников, и что отвечали на них?

Например, мы как-то обсуждали "Пингвинов Мадагаскара". А там же просто... география материков-океанов сошла с ума. Мы где-то об этом шутим. Самое типичное – мы любим говорить, почему белый медведь никогда не встретится с пингвином? Потому что это Арктика, а то – Антарктида. Или самое любимое это вверх – вниз, влево – вправо. И они знают эту фразу, что в географии нет низа, верха, ведь есть только Север, Юг, Запад, Восток.

Мы брали картографические проекции других государств Южного полушария. Если взять Чили, Австралию и другие, то можно увидеть, что материки перевернуты с нашей точки зрения, с Северного полушария. И это для них нормально. Или, например, разные государства по-другому ставят проекцию. Китай – в центре, а Западное полушарие разделено и идет по бокам. Или Чили – то вообще просто сплошь вытянутый участок. Или Австралия, которая в центре, более написана. Или Южная Африка. И потом уже все страны от нее идут. Поэтому из-за того, что жители Северного полушария доминируют в мире, то где-то под них и делается представление о картах.

А есть ощущение, что есть много любознательности у учеников сейчас?

Конечно, есть. Просто оно, может, выглядит сейчас несколько иначе. Но если это ранний подростковый возраст, и вообще подростковый возраст, это всегда какая-то любознательность, любопытство. Причем часто этот интерес есть не только к тому знанию, которое ты можешь объяснить, но и к тебе, как ты его проводишь через себя. То есть интересует, условно, мнение учителя или учительницы по определенному там факту. Вот как кто-то к кому-то относится. И это очень прикольно.

Учитель уже давным-давно перестал быть сугубо носителем информации. Это так не работает. Учитель это носитель ценностей, носитель определенных взглядов. И наверняка где-то частично – носитель каких-то собственных интерпретаций. Особенно, если это касается общественных наук: географии, истории, гражданского образования. То есть есть какие-то ценности, какие-то штуки, на которые ты опираешься фундаментально. Но есть момент, в котором ты объясняешь, как эти фундаментальные вещи работают и почему – нет.

И часто могут быть вопросы, на которые ты сам не знаешь ответа. Меня спрашивали про, например, природные процессы или высоты каких-то гор. Я сразу так не мог вспомнить. То есть я помню примерно, но не точно. Я просто говорю: "Вот Google, берем, гуглим". Сам захожу параллельно, в тач-панели себе пересмотрел. Вот мы исследовали с вами это вместе. Потому что я – не Google, но я могу сказать больше, чем Google, если ты выйдешь на улицу и это себе проанализируешь. В этом как раз и есть суть того знания.



Ученики благодарны Владу за его уроки / Фото, предоставленное Владом Моргацким

Это круто, потому что вы демонстрируете ученикам, что нормально что-то не знать. И нормально – это поискать. И не нормально – не искать.

Да, это однозначно. То есть нормально допустить ошибку или чего-то не знать. К примеру, те же определения. Я пытаюсь научить учеников формировать определения, уже начинать это делать. Опираться на ключевые слова и остальное. Потому что часто мы сейчас сводимся к обществу, которое думает, что оно все знает, может объяснить любые явления. То есть: "Это легко, я это знаю". А когда доходит, скажем, до определения, что такое снег, то начинаются трудности. Важно, чтобы ученики, когда повзрослеют, умели базово объяснять какие-то природные явления, общественные явления.

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