Год в кресле министра: как реформирует украинское образование Оксен Лисовой?

Год назад, 21 марта, нардепы наконец отправили в отставку скандального главу Минобразования Сергея Шкарлета вместе с его плагиаторским шлейфом. МОН получило нового руководителя, который приехал прямо с фронта – Оксена Лисового.

Ученый, педагог и воин Лисовой должен был наконец вдохнуть новую жизнь в украинское образование и науку, которую параллельно с войной едва не добил Шкарлет. Последний пробыл в министерском кресле более 2 лет, поэтому образовательное сообщество с нетерпением ждало нового лидера и творца изменений.



Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой / Фото "Слово и дело"

После того, как Оксен Лисовой сменил фронтовые окопы на министерское кресло, анонсированные изменения в сфере украинского образования не заставили себя ждать. Как и скандалы с, казалось бы, почти идеальным новым главой МОН. Чего удалось достичь чиновнику вместе с командой за год своей деятельности и держит ли он слово, читайте в материале Образования 24.

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Я и моя молодая команда

После назначения Лисовой "избавился" от большинства заместителей Шкарлета и начал формировать собственное окружение в стенах МОН. В частности, переманил со своего предыдущего места работы – Малой академии наук – и подарил должность первого заместителя Евгению Кудрявцу. Еще одним довольно молодым заместителем стал Дмитрий Завгородний. Если вы можете волноваться из-за их молодого возраста для этих должностей (к эйджизму не прибегаем, только высказываем предположения отдельных украинцев), то их биографии расскажут довольно много. Однако точки над "і" должна расставить их деятельность в МОН.

(Не)наступить на научные грабли Шкарлета

Не успел Лисовой хорошо усесться в кресло министра, как уже попал в скандал. Его, как и предшественника, назвали "плагиатором", ведь в диссертации нашли "копипаст". И хотя обвинения прозвучали от журналиста, которого обвиняют в госизмене, все же история получила огласку. Лесовой отдал свою диссертацию на проверку и заявил: в случае выявления плагиата в его работе отречется от научного звания. Более того, сообщил, что будет формировать в Украине новую культуру добропорядочности. Однако конкретные правила не озвучил. Впоследствии проверку диссертации министра приостановили, потому что он отказался от ученой степени. Этой тропой пошел и глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак. И на этом публичные отказы от научных привилегий (которые предусматривают доплаты) украинских чиновников и ученых исчерпались.



Лисовой анонсировал новую культуру академической добропорядочности / Скриншот из видео

Молчание (не)золото

Министр не любит разбрасываться словами – как и часто общаться с прессой. В основном это делают его заместители. Однако Лисовой не боится высказать свою позицию (в основном на своих страницах в соцсетях) относительно отдельных наболевших тем в украинском образовании или откровенных и резонансных скандалов, которые всколыхнули общество. При этом сам министр пытается быть ближе к народу.



Министр образования на форуме учителей во Львове / Фото Марии Волошин

В начале своей каденции Оксен Лисовой также выразил свое видение изменений в сфере образования.

Приоритет обучения – безопасность;

система образования должна формировать у молодых украинцев историческую память;

надо уменьшить нагрузку на учеников-беженцев и сделать возможным зачисление их академических результатов в Украине;

задача МОН – вывести детей в офлайн, гарантировать безопасное обучение и качественное онлайн-образование там, где офлайн невозможен;

увеличить зарплату учителям и стипендию студентам;

профтехобразование должно быть в приоритете;

манипуляции относительно языка недопустимы, ученики и учителя в рамках образовательного процесса должны общаться только на украинском языке, а толерировать преподавание на русском нельзя.

надо модернизировать отдельные школьные предметы;

архитектурная трансформация советских школ.

Впоследствии мы убедились, что это были не просто красивые слова, а новая команда МОН все-таки пытается улучшить свою сферу и делает для этого конкретные шаги.

Не словом, а делом

На своей должности министр также начал воплощать в жизнь немало того, чего от него ожидало общество и специалисты. В частности, видим выполнение или частичное выполнение таких задач:

образование стало приоритетом правительства и получило больше финансирования из бюджета (в 2024 году – более 170 миллиардов гривен. В частности, на обустройство укрытий, печать учебников, обеспечение Новой украинской школы);

МОН разработало программу для учеников-беженцев, чтобы они не "тянули" параллельно две программы, а изучали, будучи за рубежом, только предметы украиноведческого компонента. А результаты их обучения в зарубежных школах будут засчитывать в Украине после возвращения. Что касается налаживания постоянного контакта с детьми с ВОТ, вопрос остается открытым. Прежде всего стоит думать о безопасности этих учеников, ведь за обучение в украинских школах оккупационная власть наказывает семьи.

Лисовой вернул историю Украины в список обязательных для сдачи предметов на НМТ в 2024 году.

В Украине также восстанавливают разрушенные во время войны учебные заведения. Впрочем, часто это не заслуга Минобразования. Однако ведомство занимается вопросом сооружения надежных укрытий в учебных заведениях, на которые правительство направляет средства (в прошлом году – 1,5 миллиарда гривен). Это и есть один из элементов понятия "безопасность", озвученного министром. Другой – это работа полицейских в школах, которые уже работают в отдельных регионах. По строительству подземных школ – за это отвечает местная власть.

Детей благодаря помощи международных партнеров обеспечивают гаджетами для онлайн-обучения.

МОН также пытается привлекать общественность к обсуждению реформ.

Общественность наконец дождалась, что скандальный ректор Национального авиационного университета – Максим Луцкий – кум одиозного экс-министра образования Дмитрия Табачника – после выговора Лисового временно "отстранился" от исполнения обязанностей.

Студентов и учеников, по крайней мере тех, что учатся в учебных заведениях, расположенных к западу от Киева, с 1 сентября все-таки вернут на исключительно офлайн-обучение.

В Украине наконец нашлись деньги на финансирование науки и исследования молодых ученых.

Минобразования популяризирует профтехобразование, чтобы в будущем в Украине были квалифицированные специалисты, которые будут восстанавливать страну, а не искать работу с дипломом о высшем образовании. Образование военных заведений уже переформатировали на нужды ВСУ.

МОН привлекает дополнительные средства на образование, в том числе и из-за рубежа.

Зарплату учителям повысили, но несущественно.

Восстановление реформирования образования также продолжается. И это, собственно, самая интересная составляющая деятельности МОН.

Что пока не по зубам МОН и Лисовому

Вышеупомянутый вопрос решения проблемы академической недобропорядочности и коррупции в вузах пока висит в воздухе и громкими заявлениями не пахнет.

Разрешение студентам-парням на выезд на обучение за границу так и не предоставили. Но здесь вопрос не к МОН, а к военно-политическому руководству страны.

Повышение зарплаты учителям и стипендии студентам – пока в планах и только анонсировано.

Существенного пересмотра количества школьных предметов и переформатирования содержания образования мы пока не увидели (кроме исключений), только услышали о них.



Как реформирует образование в Украине Оксен Лисовой / Фото с фейсбука министра образования

Реформы на старт

Теперь подробнее о том, какие же реформы воплощает в жизнь Минобразования при Лисовом. И что важно – все-таки воплощает и продолжает действующие, которые затормозили.

Дошкольное образование. МОН анонсировало реформу в сфере дошкольного образования. Детсады должны стать ближе к дому, а воспитатели – "избавиться" от своей мизерной зарплаты.

НУШ. Минобразования наконец возобновило и продолжает воплощать в жизнь реформу Новой украинской школы. НУШ также получила долгожданные средства на функционирование, а ученики – учебники. А до 2027 года планируют создать сеть академических и профессиональных лицеев. МОН готовится к пилотированию реформы в 2025 году.

Реформирование учебной программы. Министр отмечал, что ключевые учебные дисциплины в школе не будут сокращать. Также продолжается осовременивание учебных программ, однако мы слышим только об отдельных предметах, ведь этого требует военное время. В частности, реформируют историю Украины, "Защита Украины", информатику. Однако родители и учителя жалуются на зачастую несоответствие содержания учебных программ. И это на самом деле – значительная сфера для проработки МОН.

Увеличение зарплат учителям. МОН было обеспокоено и тем, что немало учителей до сих пор не вернулось из-за границы из-за войны. Лисовой пообещал повышение зарплат педагогам уже со следующего года. Оно произошло с 1 января и еще будет с 1 апреля, однако недостаточно существенное. При этом идет одним шагом с увеличением минимальной зарплаты в Украине. Все же МОН обещает в последующие годы реформировать систему оплаты труда педагогов.

Высшее образование. Едва ли не больше всего изменений происходит в системе высшего образования. МОН воплощает в жизнь модернизацию системы высшего образования путем объединения отдельных вузов (хотя на время вступительной кампании процесс приостановили), как и анонсировал министр. Чиновники объясняют: надо улучшить качество высшего образования. И отмечают, что на сегодня имеем примерно на половину меньше поступающих, чем лет 15 назад, а вузов – почти неизменное количество.

Также с сентября абитуриентам должны выдавать гранты на получение высшего образования и возможность в рамках индивидуальных траекторий корректировать срок обучения. А вот заочную форму обучения МОН все-таки не решилось заменить дистанционной из-за давления общественности.

МОН обещает также увеличить стипендии студентам и реформировать систему начисления зарплат преподавателям. Однако это пока анонсы, поэтому будем ждать конкретных действий.



Какие реформы воплощает в жизнь МОН / "Освитория"

Дальше будет...

Так, можем сделать вывод, что Оксен Лисовой и его команда не теряют время и пытаются все-таки реанимировать и реформировать украинское образование и науку даже во время войны. Если в высшем образовании уже начались существенные изменения, то сфера школьного образования, в частности вопрос/проблема осовременивания и пересмотра и изменений учебных программ, требует существенного анализа и изменений. На сегодня осовременивают только отдельные предметы. Также общество ждет конкретных действий и ответов по воплощению в жизнь академической добропорядочности и преодоления коррупции в вузах.

Поэтому миссия спасти украинское образование и науку после Шкарлета и во время войны и реформировать ее на благо украинцев продолжается. "Дальше" – обязательно будет.