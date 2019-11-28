За три тижні 164 скарги: українці активно користуються службою вирішення конфліктів в освіті

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Сергій Горбачов увійшов в історію як перший освітній омбудсмен України / НУШ

Кілька тижнів тому в Україні запустили службу освітнього омбудсмена. Українці встигли поскаржитись 164 рази.

Про свою роботу розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю НВ.

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Новостворена служба покликана аналізувати та вирішувати конфлікти між закладами освіти та їхніми клієнтами. Якщо в конфлікті є кримінальні правопорушення, то омбудсмен звертатиметься до правоохоронних органів.

За короткий період роботи служби до офісу зателефонували 164 рази. Причини різні.

На що українці скаржаться в системі освіти найбільше?

  • неналежні умови в закладах освіти;
  • погане харчування;
  • незадовільне забезпечення шкіл або вишів;
  • нераціональне витрачання коштів закладом;
  • проблеми в колективі;
  • булінг стосовно вчителів або учнів;
  • упереджене оцінювання успішності школярів або студентів.

В офісі омбудсмена всього працюватиме 15 фахівців. За словами Сергія Горбачова, в службі ще є вакансії. Фінансування відомства, на думку омбудсмена, на хорошому рівні.

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Скільки грошей виділяється з бюджету на функціонування служби?6 мільйонів гривень на рік отримуватиме новостворена служба.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Освіта в Україні Школа Вища освіта Дошкільна освіта Булінг
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