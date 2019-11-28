За три тижні 164 скарги: українці активно користуються службою вирішення конфліктів в освіті

Кілька тижнів тому в Україні запустили службу освітнього омбудсмена. Українці встигли поскаржитись 164 рази.

Про свою роботу розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю НВ.

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Новостворена служба покликана аналізувати та вирішувати конфлікти між закладами освіти та їхніми клієнтами. Якщо в конфлікті є кримінальні правопорушення, то омбудсмен звертатиметься до правоохоронних органів.

За короткий період роботи служби до офісу зателефонували 164 рази. Причини різні.

На що українці скаржаться в системі освіти найбільше?

неналежні умови в закладах освіти;

погане харчування;

незадовільне забезпечення шкіл або вишів;

нераціональне витрачання коштів закладом;

проблеми в колективі;

булінг стосовно вчителів або учнів;

упереджене оцінювання успішності школярів або студентів.

В офісі омбудсмена всього працюватиме 15 фахівців. За словами Сергія Горбачова, в службі ще є вакансії. Фінансування відомства, на думку омбудсмена, на хорошому рівні.

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Скільки грошей виділяється з бюджету на функціонування служби?6 мільйонів гривень на рік отримуватиме новостворена служба.