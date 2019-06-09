Екологічна небезпека: поблизу Білої Церкви у річку Рось потрапило багато хімікатів

У селі Збаржівка Вінницької області сталася серйозна ДТП – у річку Рось перекинулась машина з 1 тонною хімічно-небезпечної речовини "Нурал B". Течія річки несе хімікати у сторону Київщини.

У районній адміністрації Погребищенсього району зауважують, що хімікати за 10-12 годин можуть досягти Київської області. У річці вже загинула риба та решта всіх живих організмів.

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Під час транспортування інсектициду автомобіль перевернувся в притоку річки Рось, яка протікає декількома областями, зокрема, Київською. Спеціальні служби вже роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження,

– зазначають у поліції.

Правоохоронці та екологи закликають людей з прибережних населених пунктів тимчасово припинити вилов риби, не купатися у річці та не випасати поблизу худобу.

Чим небезпечний інсектицид?Це хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Вони надзвичайно шкідливі для людей і тварин. Інсектициди мають дуже тривалу дію на рослини та організми тварин – від одного дня до декількох років.

Водночас, офіцер Збройних сил Анатолій Штефан "Штірліц" розповів, що в міській раді Білої Церкви чиновники терміново зібралися на засідання "за закритими дверима".

"Не розумію, чому не пускають журналістів? Всі люди схвильовані. Навіщо розводити паніку, якщо все під контролем. Але якщо ні? Ми вже бачили наслідки приховування таких екологічних катастроф", – написав військовий.

У місті з 23 години 9 червня припинять водопостачання. Його можуть відновити лише після аналізу якості води в річці.