15:56
9 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      Екологічна небезпека: поблизу Білої Церкви у річку Рось потрапило багато хімікатів

      733 Читать новость на русском
      У річку Рось біля Білої Церкви потрапила величезна кількість хімікатів
      У річку Рось біля Білої Церкви потрапила величезна кількість хімікатів / yz.co.ua

      У селі Збаржівка Вінницької області сталася серйозна ДТП – у річку Рось перекинулась машина з 1 тонною хімічно-небезпечної речовини "Нурал B". Течія річки несе хімікати у сторону Київщини.

      У районній адміністрації Погребищенсього району зауважують, що хімікати за 10-12 годин можуть досягти Київської області. У річці вже загинула риба та решта всіх живих організмів.

      Читайте також: Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема

      Під час транспортування інсектициду автомобіль перевернувся в притоку річки Рось, яка протікає декількома областями, зокрема, Київською. Спеціальні служби вже роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження,
      – зазначають у поліції.

      Правоохоронці та екологи закликають людей з прибережних населених пунктів тимчасово припинити вилов риби, не купатися у річці та не випасати поблизу худобу.

      Чим небезпечний інсектицид?Це хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Вони надзвичайно шкідливі для людей і тварин. Інсектициди мають дуже тривалу дію на рослини та організми тварин – від одного дня до декількох років.

      Водночас, офіцер Збройних сил Анатолій Штефан "Штірліц" розповів, що в міській раді Білої Церкви чиновники терміново зібралися на засідання "за закритими дверима".

      "Не розумію, чому не пускають журналістів? Всі люди схвильовані. Навіщо розводити паніку, якщо все під контролем. Але якщо ні? Ми вже бачили наслідки приховування таких екологічних катастроф", – написав військовий.

      У місті з 23 години 9 червня припинять водопостачання. Його можуть відновити лише після аналізу якості води в річці.

       

      blog_ava
      Партія "Слуга народу" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
      сьогодні
      13366
      Теги: Біла Церква Новини України Поліція Екологія Новини Києва Вінниця
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      сьогодні , 15:50 В партийном списке Бойко и Медведчука нашлось место сепаратисту
      Блог Соцмережі 46
      Кто виноват в неожиданном падении гривны
      сьогодні , 13:00 Кто виноват в неожиданном падении гривны
      Сергій Фурса 1146
      Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      сьогодні , 12:00 Тату – ризикована прикраса тіла, – Tages Anzeiger
      Світові Медіа 915
      Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      сьогодні , 09:05 Головні новини 8 червня: напад на оператора 24 каналу, авто поліції збило дитину у Конотопі
      3625
      Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти
      сьогодні , 08:40 Рішення про економічну блокаду ОРДЛО: владі неважливо на чому заробляти
      Блог Соцмережі 1304
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук