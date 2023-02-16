До Києва приїхав очільник МЗС Ізраїлю Коен – буде зустріч із Зеленським

Елі Коен – глава МЗС Ізраїлю – 16 лютого прибув до Києва. В українській столиці очільник відомства зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Також у Києві Коен зустрінеться з Дмитром Кулебою – главою МЗС України. Коен візьме участь в урочистому відновленні роботи ізраїльського посольства в Києві.

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Окрім того, у програмі візиту Коена – відвідини Бабиного Яру та Бучі.

Кулеба про візит Коена

Кулеба раніше зауважив, що чекає візит Коена . Глава МЗС України наголосив, що запланована відверта розмова за зачиненими дверима. Необхідно обговорити, як розвиватиметься співпраця між Україною та Ізраїлем.

Ми готові відкрити діалог з новим урядом Ізраїлю без передумов,

– наголосив Кулеба.

Чи допомагає Ізраїль Україні

У грудні 2022 року Володимир Зеленський наголосив, що Україна чекає допомоги від Ізраїлю. Український лідер закликав державу не балансувати між Росією та Україною у цій війні.

Станом на лютий 2023 року Олексій Резніков зауважив: досі Україна отримувала лише гуманітарну допомогу. Водночас це може змінитися. Ізраїль може передати нашій державі технології оповіщення про ракети та дрони.