11:11
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Епіфаній збирає Синод Православної церкви України: що обговорять

      2091 Читать новость на русском
      Епіфаній 24 травня збирає Синод Православної церкви України
      Епіфаній 24 травня збирає Синод Православної церкви України / pomisna.info

      Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній сьогодні, 24 травня, скликає священний Синод ПЦУ. На ньому обговорять конфлікт з патріархом Філаретом та єдність автокефальної церкви.

      Засідання Синоду розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.

      Читайте також: Розкол ПЦУ та "живий" Київський патріархат: що означають заяви Філарета

      Загалом на Священному синоді буде обговорюватися загальний стан справ в нашій церкві і, можливо, буде дана оцінка тим діям, які до цього часу були звершені,
      – розповідав Епіфаній в інтерв'ю "BBC".

      На Синоді також обговорять конфліктну ситуацію з патріархом Філаретом. Останній заявив, що не збирається виконувати низку умов Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархатом для Православної церкви України. Також Філарет переконує, що УПЦ Київського патріархату продовжує існувати, а в самій Православній церкві України допускає розкол. 

      Епіфаній наголошує, що Священний Синод намагатиметься робити все для того, щоб у церкві панувала єдність і мир.

      У Києві збирається Синод Православної церкви Україн​и: відео

       

      Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".

      Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збираєтья виконувати три заборони Томосу:

      - Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.
      - Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).
      - Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.

      Конфлікт між Філаретом та Епіфанієм: хроніка подій

      blog_ava
      Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      сьогодні
      4151
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Епіфаній Філарет Конфлікт у ПЦУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
      сьогодні , 10:12 Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
      1790
      Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      сьогодні , 09:09 Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      3622
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      1503
      Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      сьогодні , 08:54 Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
      Євгенія Мазур 4150
      Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну
      сьогодні , 08:40 Путін не нападе, або Референдуми розколюють країну
      Олексій Чибісов 1115
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук