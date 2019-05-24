Епіфаній збирає Синод Православної церкви України: що обговорять

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній сьогодні, 24 травня, скликає священний Синод ПЦУ. На ньому обговорять конфлікт з патріархом Філаретом та єдність автокефальної церкви.

Засідання Синоду розпочнеться о 10:00 в Будинку митрополита, що на території Софії Київської.

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Загалом на Священному синоді буде обговорюватися загальний стан справ в нашій церкві і, можливо, буде дана оцінка тим діям, які до цього часу були звершені,

– розповідав Епіфаній в інтерв'ю "BBC".

На Синоді також обговорять конфліктну ситуацію з патріархом Філаретом. Останній заявив, що не збирається виконувати низку умов Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархатом для Православної церкви України. Також Філарет переконує, що УПЦ Київського патріархату продовжує існувати, а в самій Православній церкві України допускає розкол.

Епіфаній наголошує, що Священний Синод намагатиметься робити все для того, щоб у церкві панувала єдність і мир.

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Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".



Патріарх додав, що на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося. Далі Філарет зробив декілька гучних заяв. Наприклад, сказав, що Київський патріархат досі існує. І що Епіфаній поводить себе так, наче "він – предстоятель, а я – ніхто".



Також Філарет заявив, що якби Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква знали зміст тексту Томосу, то не погодилися б на нього. Патріарх додав що не збираєтья виконувати три заборони Томосу:



- Переходу закордонних парафій колишньої УПЦ Київського патріархату до складу Вселенського патріархату.

- Відмови від заборони варити миро (миро тепер постачається з Константинополя, і це – символ підпорядкування).

- Відмови від вирішення конфліктних ситуацій внутрішнього характеру виключно за погодженням із Вселенським патріархатом.

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