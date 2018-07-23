Если бы бой Усик–Гассиев состоялся не в Москве, украинцы не были бы такими довольными

Прекрасная победа Усика. Если бы матч состоялся в Варшаве, Берлине, Нью-Йорке, он имел бы совершенно другое политическое значение, совсем другой привкус.

Да, я уверен, что большой спорт – инструмент в большой политике. Увы. Грустно, но это так.

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И крымчанин Усик, под флагом Украины, победивший осетина Гассиева, выступавшего под российским флагом, создал своей блистательной победой весьма интересную ситуацию.

Бой в Москве, при любом его исходе, легитимизирует режим Путина.

В Симфирополе развеваются российские флаги, повешенные там путинскими зелеными человечками.

В Донецке на российские деньги, российскими военными, российским оружием поддерживается сепаратизм и антиукраинские вооруженные формирования.

Поэтому легенда о том, что "кто-то неизвестный посорил братские народы" не должна получать поддержку даже такими акциями, как спортивные бои на территории недружественного государства.

Кстати, я не отрицаю братства, ИМХО, это смешно. Но Каин тоже был братом Авелю, если вы помните.

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Усика с большой победой. Нас всех с торжеством украинского флага над московской ареной.

А путинский режим с очередным пропагандистским успехом – он был очевиден при любом исходе поединка.

Кто бы из спортсменов не победил, свой профит получил Кремль – он в тусовке, он в игре, он среди приличных стран. Не агрессор, не изгой, не пария – участник тусовки. Разве не достойный результат?

Спорт и политика. Искусство и политика. Нам с вами это может не нравиться, но все, что служит инструментом пропаганды – политика. И чем больше шоу, тем интереснее его использовать.

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