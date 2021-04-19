Якщо Росія випустить, – Естонія готова надати притулок Навальному

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лийметс заявила, що її країна готова надати політичний притулок ув'язненому опозиціонеру Олексію Навальному. Таке питання можуть розглянути у разі потреби.

Ева-Марія Лийметс нагадала, що стан здоров'я опозиціонера значно погіршився і вкотре засудила порушення прав людини в Росії.

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За словами Лийметс, якщо від навального надійде запит на отримання політичного притулку в Естонії, то влада країни може розглянути це питання.

Естонія серйозно розглянула б це питання. Однак саме Олексію Навальному вирішувати, до якої країни він би хотів звернутися, якщо Росія його випустить. Це, звичайно, було б дуже приємно, якби Росія запропонувала таку можливість пану Навальному,

– сказала глава МЗС Естонії.

Водночас міністерка не підтримала пропозицію колишнього президента Естонії Тоомаса Хендріка Ільвеса перестати пускати росіян в ЄС.

"Ми, безумовно, підтримуємо демократичні сили та громадянське суспільство в Росії. У цьому світлі контакти між людьми дуже важливі. З Росії в наші країни приїжджають звичайні люди. Безумовно, треба заохочувати, щоб у нас була можливість таких контактів", – підсумувала Лийметс.

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