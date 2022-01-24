Естонія вже готова передати Україні Javelin, "кількість яких вражає"

До відправки в Україну Естонія підготувала ракети Javelin. Офіційний Таллін вже дочекався дозволу США.

Про це в інтерв'ю українським журналістам повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск. За його словами, процедура отримання дозволу – це нормальна практика.

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Естонія передасть Україні "десятки, десятки та ще десятки" Javelin

Естонія передасть Україні американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Це відбудеться дуже швидко ("найближчими тижнями"), адже Сполучені Штати Америки вже надали дозвіл (саме ця країна є виробником та постачальником такого виду зброї).

Це нормальна процедура. Ми мали спитати дозволу – й отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії,

– зазначив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Журналістів цікавило, скільки саме ракет Javelin відправить Естонія. Пан Кууск відповів з певною, але обнадійливою, інтригою:

Ми говоримо про десятки, десятки, десятки та ще десятки ракет. Не хочу називати конкретну кількість, але вона насправді вражає.

Посол також додав, що, на його думку, ескалація з боку Росії триватиме. І Естонія готова надати Україні більше зброї. Наприклад, 122-міліметрові гармати Д-30.

для передачі Д-30 потрібен дозвіл Німеччини, а з ним ситуація куди складніша, ніж у випадку з аналогічним документом зі США.Кууск, утім, зазначив, щовідповіді Таллінн від Берліна ще не отримував.

Які країни крім Естонії зголосилися надавати (або вже це роблять) Україні зброю:

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