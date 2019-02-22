Это Hitman: за кого воюет на Донбассе гражданин Молдовы и что означает "тот самый палец"

Ровно год назад Стас Гибадулин с позывным Хитмен (Hitman) потерял на передовой лучшего друга Илью Сербина и сам получил серьезные ранения. А месяц назад в машину, где был военный, попал ПТУР: капеллан погиб на месте, а Хитмен и еще трое бойцов получили ранения. Сейчас Стас в госпитале, но точно знает, что снова вернется на войну.

Стас и Илья воевали вместе. Один, гражданин Молдовы и социальный активист, приехал в Украину воевать против россиян и, как сам говорит, против необольшевизма. Второй, киевлянин и украинский патриот, отправился на Донбасс защищать свою Родину. Однажды они зашли в тыл боевиков и "отжали" у них крупнокалиберный пулемет "Утес", который потом работал против самих же оккупантов.

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А ровно год назад, 22 февраля 2018-го, фронтовые друзья попали под гранатометный обстрел в районе населенного пункта Луганское на Светлодарской дуге: Стаса серьезно ранило в брюшную полость, осколки задели бедренную артерию и вены, а 24-летний Илья скончался по дороге в больницу.

Теперь супруга Ильи Сербина, тоже военнослужащая Юлия Микитенко, пишет на своей странице в Facebook разрывающие душу посты с хештегом #Ти_є. А Стас Гибадулин с позывным Хитмен (Hitman) отказался от получения инвалидности, вернулся на передовую и месяц назад был снова серьезно ранен.

Это история о том, каково оно – воевать, скорее, против, а не за кого-то, бороться там, где у остальных опустились бы руки и планировать стрелять, когда на правой руке здоровым остался один, но "тот самый" палец.



Тот самий Хитмен

На Донбассе я, в первую очередь, воюю против России

– Капеллан верил в Бога и умер. А я сидел рядом с ним в машине, не верил ни в кого и выжил.

– Ага. А вторая рука у тебя тоже сломана?

– Нет, Слава Богу.

В конце января в Харьковском военном госпитале принимали военных из 54-й бригады раненных под Катериновкой. В машину, где находились бойцы, попала противотанковая управляемая ракета (ПТУР): Виталий Губенко, позывной "Батюшка", погиб на месте, еще четверо бойцов получили ранения. Стаса Гибадулина, который сидел возле капеллана и не верил в Бога, посекло осколками и оторвало фаланги пальцев на правой руке.



Боец пережил сложную операцию

Меньше года назад в обычной перевязочной больницы в Светлодарске Хитмену спасли ногу.

Тогда на смене был очень хороший сосудистый хирург. Он протезировал мне перебитую бедренную артерию, подшил вены. Если бы не врач – ногу пришлось бы ампутировать,

– говорит Стас.

Несмотря на ранения, Хитмен почти всегда в хорошем расположении духа – он не стесняется остро шутить про 300-х (раненных) и даже не думает обижаться на такие же острые шутки в свою сторону.

В отделении "неотложки" в Харькове возле него сидит темноволосая худенькая девушка – волонтер из Центрального военного госпиталя в Киеве Марина Соколова. Она знала погибшего друга Стаса – Илью Сербина и его супругу Юлю, и год назад уже помогала Хитмену оправиться после ранения.



Волонтер Марина Соколова

Мало того, что он специально не прошел ВЛК (Військово-лікарську комісію – прим. 24) и снова вернулся на фронт, так и теперь – лежит в госпитале, только после операции, и смеется, что "нужный палец на месте", мол, сможет еще нажимать на курок и попадать в цель,

– одновременно с грустью и смехом говорит Марина.

Свою ненависть к россиянам, а точнее к той не думающей части граждан России, которые поддерживают необольшевизм, империализм и тоталитаризм, Стас не скрывает. В 1992-м Россия ввела войска на территорию его родной Молдовы, провела кровавую операцию, завернутую под "внутренний конфликт и его регуляцию", вследствие чего образовалась непризнанная Приднестровская молдавская республика (ПМР).

Теперь в столице Приднестровья Тирасполе, некогда красивом городе, ездит транспорт с лозунгами "За единую Россию!", и ходят, в том числе, пластиковые деньги, похожие на фигурки из игры "Монополия".



Свою ненависть к россиянам Стас не скрывает

В конце 2014-го или в начале 2015-го записывала иностранцев, воюющих на Донбассе. Многие из них тогда не хотели общаться с прессой – так, разве что, "хорошая девочка, давай тебе расскажу что-то офрекордс". Но один грузин сказал, что воюет не за Украину, а против России. И еще сказал, что ему плевать, на территории какой страны "гаситься", главное – бороться с Россией. У тебя тоже так?

Я искренне полюбил Украину, хотел бы получить гражданство – готовлю документы для этого и все такое. Но, знаешь, если честно, то, наверное, да – в первую очередь, на Донбассе я воюю против России, против людей, которые считают нормальным просто так приходить на территорию других государств и оккупировать ее



"Это фото было сделано в Светлодарске дома у волонтеров. Там была девушка, и она сделала нам эти маски: у Ильи – лиса, потому что ему очень нравилась сказка "Лис Микита", а у меня был зайчик"

13 погибших иностранцев

Мы говорим со Стасом по телефону, и я постоянно думаю о том, что ему с двумя перемотанными руками, на одной из которых оторваны пальцы, делать это крайне неудобно. Хитмен не подает виду, хотя потом и записывает для меня в Facebook только голосовые сообщения.

После стабилизации в Харькове, его отправили лечиться в Киев. Несколько недель в Отделении торакальной хирургии, и на днях Стаса перевели в Ирпень – уже больше на реабилитацию, чем на лечение. По-хорошему, в ближайшие несколько месяцев ему придется сосредоточиться на восстановлении, но военный, кажется, не согласен с такой перспективой и уже готов вернуться на передовую.

– А ты считаешь себя человеком-войной, да? Типа, жениться и детей завести может почти каждый, каждый может сказать "я выбрал семью", но не каждый готов быть там, где смерть?

Хм. Ну, не знаю. Возможно, я бы и хотел завести семью, оставить после себя детей. Возможно, вообще мог бы выбрать другой путь и уйти, скажем, в науку. Но сейчас мой выбор в пользу войны – там, на Донбассе, мое место, там я по-настоящему могу быть полезным. А еще на войне я понял, что, на самом деле, в моей жизни был только один друг – человек, который был готов отдать свою жизнь за меня. С того дня (со дня гибели 22 февраля 2018-го – Прим. авт.) он живет в моем сердце.



Война не за Украину, а против России

Сейчас на стороне Украины воюют сотни иностранцев. Еще осенью 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий "иностранным гражданам и лицам без гражданства проходить службу в ВСУ".

При этом, чтобы стать офицером и сделать настоящую военную карьеру, нерезидентам необходимо получить украинское гражданство. Сейчас Стас Гибадулин, в чем сердце живет погибших лучший друг, собирает для этого документы и надеется, что наличие государственной награды, ордена "За мужество" III ступени, поспособствует этому.

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Тем временем, по данным сведенной волонтерами Книги памяти погибших, по состоянию на октябрь 2018 года в борьбе с российской агрессией на Донбассе погибли 13 иностранцев: пятеро граждан Грузии, четверо – из России и по одному из Ичкерии, Беларуси, США и Швеции.