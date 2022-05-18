Евакуаційна місія з "Азовсталі" триває, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що евакуація наших бійців з "Азовсталі" триває. Президент пояснив, що її курують наші військові та розвідники.

Відповідну заяву президент озвучив під час звернення вночі 17 травня. Тобто на 83 день війни, яку Росія почала проти України.

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Україна продовжує евакуацію бійців з "Азовсталі"

Евакуаційна місія з "Азовсталі" в Маріуполі триває. ЇЇ курують наші військові і розвідники. Залучені найбільш впливові міжнародні посередники,

– запевнив президент.

Пояснював також, що спілкувався про евакуацію українських захисників з "Азовсталі" з президентом Франції Еммануелем Макроном. Ніяких деталей Володимир Зеленський не розповів.

Проте відомо, що з "Азовсталі" вже вдалося евакуювати 264 героїв, яких незабаром обміняють на російських полонених.

Коментуючи евакуацію, засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький закликав людей утриматися від коментарів та оцінок того, що відбувається там. Адже це важливо не нашкодити порятунку наших хлопців.

Евакуація бійців з "Азовсталі"

16 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що з території "Азовсталі" евакуювали 53 важкопоранених захисників України. Їх доправили до медичного закладу в Новоазовську, що на окупованій території. Там їм мали надати медичну допомогу.

Ще 211 людей через гуманітарний коридор доставили в Оленівку. Всіх бійців мають обміняти та повернути додому.

У це же день Володимир Зеленський запевнив, що військові та розвідники почали здійснювати операцію з порятунку захисників Маріуполя.

17 травня на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що захисників Маріуполя не могли евакуювати із заводу за іншою формулою. Україна намагалась домовитись про ті варіанти, які лунали в публічному просторі, проте не вдалось.

Маляр також пояснила, що влада знає точну кількість українських військових, які ще перебувають на території "Азовсталі". Проте наразі публічно цю інформацію виносити не можна.

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