"Зробимо все можливе": Бельгія прискорює постачання F-16 Україні та назвала терміни

Влада Бельгії вирішила прискорити постачання своїх винищувачів F-16 для України. Тепер країна має намір зробити це до кінця 2024 року.

Бельгія не планує чекати формування нового кабінету міністрів для надання F-16. Відповідну заяву зробили бельгійський прем’єр Александер Де Кроо та міністерка оборони Людивін Дедондер під час пресконференції.

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Крок для оборони України

Прем'єр назвав рішення Бельгії "великим кроком для оборони України". Александер Де Кроо також нагадав, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів.

У Бельгії не назвали конкретних термінів, коли літаки будуть відправлені в Україну, але підкреслии, що це станеться якнайшвидше.

Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу,

– сказала міністерка оборони Людивін Дедондер.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

Міністр оборони Сполучених Штатів повідомив, що Україна вже незабаром отримає довгоочікувані винищувачі F-16. За його словами, перші літаки F-16 почнуть прибувати в Україні цього року разом з навченими пілотами та персоналом, який їх обслуговує.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його держава, ймовірно, першою передасть Україні F-16. Він зазначив, що влітку 2024 року наша держава отримає перші шість західних винищувачів.

Норвегія також долучилась до "коаліції винищувачів" та передасть Україні винищувачі з найновішим озброєнням. Такі літаки зможуть бити за лінією фронту. Міністр закордонних справ Норвегії не відповів, скільки саме літаків планується передати Україні, проте наголосив, що йдеться про "значну кількість" винищувачів.

У Греції вирішили оновити свій авіапарк винищувачів. Афіни закупляють F-35, а старі повітряні судна планують розпродати. Зокрема, йдеться про 32 літаки F-16. Профільні оборонні видання Греції пишуть про те, що Україна може викупити для себе F-16 або ж отримати їх іншим способом.