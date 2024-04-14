Перші українські пілоти закінчили навчання на F-16: здійснювали під керівництвом ВПС Британії

Оборонне відомство Великої Британії заявило про завершення навчання на винищувачах F-16 перших пілотів з України. Його здійснювали під керівництвом ВПС Сполученого Королівства.

Раніше у мережі вже показали десятьох наших льотчиків, які закінчили тренування на західних винищувачах. Одного чудового дня стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ.

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Завершення навчання для перших пілотів з України

Міністерство оборони Великої Британії у неділю, 14 квітня, на своїй сторінці у соцмережах повідомило, що перші українські пілоти уже закінчили навчання. Про це йдеться у заяві відомства.

Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Військово-Повітряних сил Великої Британії, завершили навчання,

– кажуть там.

Зазначається також, що наступним етапом для наших льотчиків стане проходження навчання в іншій країні, а саме – Франції.

Українські пілоти на F-16 у Данії та США також завершують навчання

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу в четвер, 11 квітня повідомив, що на завершальних етапах знаходиться навчання пілотів, які проходять підготовку у Данії та США. Вони відпрацьовують удари по малорозмірним цілям.

Євлаш також відповів на питання, щодо термінів передачі Україні винищувачів. За його словами, партнери обговорюють ці питання за зачиненими дверима, а терміни не розголошуються

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