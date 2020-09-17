Батьки не хочуть повторювати помилки та намагаються врахувати думки багатьох експертів щодо виховання дитини. Французька психоаналітик Франсуаза Дольто вивела 5 головних принципів виховання, які потрібно знати всім, хто хоче виховати гідну людину.

Як повідомляє "Освіторія", всі поради батькам експертка описала в авторській книзі "На боці дитини". Видання вийшло у продаж ще 30 років тому, однак і досі не втрачає своєї актуальності. Книга перекладена на багато мов світу, а мільйони батьків вже оцінили її дієвість на практиці.

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5 принципів виховання дитини

Не існує універсальних правил

Якщо ви живете в ілюзіях, що існує одна універсальна порада, яка в мить змінить вас і вашу дитину на краще, змушені вас розчарувати. Та і Франсуаза Дольто переконує: найкращими помічниками батьків у вихованні завжди залишаються інтуїція, критичний розум, винахідливість і сміливість.

Водночас експертка рекомендує змиритись із тим, що помилки батьків у вихованні будуть і їх ніяк не оминути. Тому варто припинити наслідувати інших матусь, або порівнювати свою дитину з її однолітками, а впевнено йти своїм шляхом. І бажано, якщо мама і тато будуть дбати про малюка, позбувшись від почуття провини за будь-які промахи.

Спілкування важливіше за подарунок

Проблемою сучасних батьків є небажання і невміння батьків спілкуватись зі своїм нащадком. А налагодити комунікацію можна досить легко: дорослим варто забути на хвилину, що вони мама і тато, та стати дитиною. Згадайте себе у цьому віці, відчуйте ті переживання, які є в дитини, та знайдіть правильні слова підтримки, які і самі не були б проти почути від батьків. Це і стане кроком для відновлення навіть втраченого спілкування.

Окрім цього, Франсуаза Дольто рекомендує почати бесіду зі слів: "Знаєш, я у твоєму віці..." Це завжди налаштовує дитину на розмову та допомагає їй почути батьків.

Поважайте дитину і її особисті кордони

Якщо ви батьки – це не означає, що ви повинні порушувати особисті кордони нащадка. Наприклад, не варто заціловувати чи обіймати дитину, коли вона цього не хоче, або ж вкладати спати, щоб було все, як в ідеальній картинці з фільму, чи перегодовувати, бо мама краще знає. Це, на думку Франсуази Дольто, неприйнятно і принизливо.

"Ми обсипаємо дитину ласками, вважаючи, що тим самим проявляємо до неї доброзичливість. Насправді це ми самі намагаємося знайти порятунок і надію в її обіймах, намагаємося уникнути сирітства та самотності. Усе це не має ніякого відношення до доброзичливості. Це всього лише егоїзм", – наголосила експертка.

Не обговорюйте дитину в її присутності

Говорити про промахи виховання, якісь витівки чи проблеми у присутності дитини не потрібно. В такому випадку мама і тато дають нащадку відчути себе якимось блазнем чи предметом, який не має права голосу чи змоги взяти участь в бесіді. Натомість поважайте дитину і інтегруйте її у ваше життя, тоді й вона буде мати повагу до вас.



Не обговорюйте дитину,коли вона сидить поряд / Фото HealthLife

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Навчіться говорити "ні"

Звісно, базові потреби дитини потрібно задовільняти, однак якісь дитячі бажання – не обов'язково. Якщо прохання нащадка щось купити чи кудись піти переходять межу допустимості, просто відмовте, пояснивши причину. Казати "ні" – це теж обов'язок батьків, тому не картайте себе почуттями провини.

Натомість врахуйте, що відмова підвищує творчий потенціал дитини: вона бореться з розчаруванням, мріє, сублімує, придумує, як досягнути мети. Але при цьому дитина має знати, що батьки її почули і знають про її бажання.