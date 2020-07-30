Dell зараз є однією з найбільших в світі корпорацій, яка виробляє і продає комп'ютери, ноутбуки, сервери та інші інноваційні технології. Товари Dell продається в 180 країнах, а їх офіс є і в Україні. Як Майкл Делл зміг досягти успіху та заробити кілька мільйонів доларів у 20 років – читайте у матеріалі.

У 19 років компанію заснував американець Майкл Делл, який не мав вищої освіти. Проте підприємець зміг пережити з десяток криз і перетворити просте виробництво комп'ютерів в корпорацію, яка нині займає перше місце в сфері серверів і зберігання даних, передає MC.today.

Цікаво "Донька захотіла рюкзак – я побачив в цьому ідею для бізнесу": історія підприємця з Києва

Перші дві тисячі доларів Майкл заробив у 12 років

Ще з дитинства хлопець виявляв підприємницьку хватку, хоча його батьки власного бізнесу не мали.

Так, у третьому класі хлопчик прочитав в журналі оголошення: "Виконайте нескладний тест – і отримаєте диплом про закінчення школи достроково". Майкл вирішив подав заявку.

Після цього додому до Делла приїхала співробітниця компанії, щоб обговорити тестування. Але тоді всі вирішили, що 8-річний хлопчик хотів пожартувати. "Але я був абсолютно серйозний", – каже Делл. Проте батьки наполягли, щоб він продовжував навчання.



Майкл Делл у дитинстві / Фото Business Insider

У 12 років Майкл заробив перші 2 тисячі доларів. Як? Він продавав марки і бейсбольні картки. Наступний "бізнес" припав на старші класи. Делл вирішив продавати підписку на міську газету.

Але він не хотів ходити по будинках і стукати їм у двері і вирішив натомість вивчити і сегментувати ринок, і там обрав молодят. Їм він писав особисті листи з привітанням і щедрою пропозицією – безкоштовної двотижневої підпискою. Це принесло 17-річному хлопцю 18 тисяч доларів, на які він купив BMW.

Уже тоді Майкл Делл сформулював важливий принцип: "Не так важливо, що ти продаєш, як то, як ти це робиш".

Майкл заснував компанію в кімнаті гуртожитку

У 15 років Делл вже мав перший комп'ютер Apple II. І коли його привезли додому, Майкл одразу розібрав пристрій, щоб зрозуміти, як воно влаштоване.

Окрім того, хлопець проводив багато часу в комп'ютерних магазинах і навчився покращувати техніку. Делла здивувало, що комп'ютери компанії IBM продавали по 3 тисячі доларів, хоча комплектуючі можна було купити по 600-700 доларів.

Читайте також Як в Україні відкрити власний бізнес: історії п’яти успішних підприємниць

У 1983 році, коли 18-річний Майкл вчився на лікаря в Техаському університеті, він вирішив продавати комп'ютери, які сам збирав в кімнаті гуртожитку. Тому хлопець назвав свою компанію PC's Limited і заявив, що хоче перевершити IBM.

Через рік Делл вніс власну тисячу доларів і зареєстрував компанію. Замовлень було багато, тому в травні того ж року хлопець покинув університет і присвятив себе бізнесу. Вищу освіту він так і не отримав.

Делл був першим в IT-сфері, хто налаштував пряму модель продажів: він збирав комп'ютери на замовлення під кожного клієнта і продавав їх безпосередньо. "У 1984 році я відмовився від посередників і напряму спілкувався з постачальниками", – додає Делл.

Стрімке зростання бізнесу

Спочатку компанія Делла збирала комп'ютери із запчастин IBM, які засновник купував на складах. Але потім Майкл зрозумів, що робити власні комп'ютери вигідніше.

Але згодом він дізнався про нову технологію. Делл купив кілька наборів чіпів і знайшов інженерів, які готові були спроєктувати комп'ютер на базі найпотужнішого в той час процесора. Майкл домовився з одним з інженерів, Джеєм Беллом, який виконав роботу за півтора тижні. Так, в 1985 році у компанії Делла з'явився перший власний комп'ютер.



Майкл Делл у 1984 році / Фото Entrepreneur.com

Бізнес стрімко зростав, чистий дохід теж – в середньому на 166%. За 1985-й PC's Limited заробила більше 73 мільйони доларів.

Вже у 1987 році PC's Limited перейменували в Dell Computer Corporation, а комп'ютери почали продавати в Європі. Через рік число замовлень тільки в США досягало 300 тисяч замовлень в день.

Зазначимо, що компанія всіляко йшла назустріч клієнтам. Роздрібних магазинів, куди можна принести техніку на ремонт, тоді було мало, тому в Dell створили систему сервісної підтримки. Майстер міг проконсультувати по телефону, а міг терміново виїхати додому.

Через два роки Майкла Делла визнали підприємцем року по версії журналу Ink.

До теми Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера

На початку 90-х в Dell Computer стали продавати комп'ютери через великі магазини. Торговці з радістю брали продукцію Dell, але вона залежувалася на прилавках. Тоді ж виникли проблеми у фінансах і Dell втратила до 38 мільйонів доларів. Вартість акцій компанії впала в кілька разів.



Майкл Делл на презентації / Фото NYT

Череда невдач викликала у Делла паніку, але він прийняв два важливі рішення: відмовився від співпраці з магазинами і привернув до компанії кількох провідних менеджерів з Apple, IBM, Motorola, Tricord.

Справи компанії пішли в гору, і вже у 1992 році 26-річний Делл став наймолодшим в історії США керівником компанії, яка увійшла в Fortune 500.

Що допомогло компанії залишатися успішною

Два основних принципи допомогли Dell піднятися на вершину – це прямі продажі без посередників і готовність чути клієнтів.

Також у Dell дуже серйозно підходять до якості комплектуючих і збірки. Деталі для техніки закуповують у великих і перевірених постачальників. Це одна з причин, чому техніка Dell дорожче, ніж у китайських конкурентів.

Ще один із секретів компанії в тому, що у них немає запасів на складі. Це дозволяє в будь-який момент змінити курс. Саме це допомогло компанії розширитися і стати номером один в сегменті серверів і зберігання даних, коли продажі персональних комп'ютерів впали.



Конкуренти сходили з дистанції, а Dell росла

У 2013 році ринок захоплювали смартфони і планшети, тож Майкл Делл зрозумів, що пора розширювати бізнес, і сфокусувався на мобільних технологіях, кібербезпеки, мережевих і хмарних рішеннях.

Під час обвалу ринку він викупив всі акції і зробив Dell приватною корпорацією, щоб приймати рішення самостійно, без узгодження з іншими акціонерами.

Читайте також 10 років Xiaomi: історія успіху засновника компанії Лей Цзюня

Тоді Dell почала рости: корпорація купила 20 компаній загальною вартістю 13 мільярдів доларів. А у 2015 році корпорація купила EMC (один з найбільших виробників систем зберігання даних) за 67 мільярдів. Вже у 2020 році Dell перестала бути збитковою, чистий прибуток складає понад 5 мільярдів.

Офіс Dell в Україні

Зараз офіси корпорації Dell є в 34 країнах. У вересні 2006 року відділення компанії з'явилося і в Україні, але тоді там працювали лише дві особи – генеральний директор і менеджер з продажу.

Пізніше головне керівництво Dell побачило великий потенціал українського ринку, і два роки тому офіс почав активно зростати. Зараз в Києві працюють понад 40 осіб, які займаються розвитком ринків України, Білорусі, Грузії, Вірменії, Молдови та інших країн.

Отож, Майкл Делл довів, що домогтися успіху можна, незважаючи на відсутність диплома та невдачі. "Все, що потрібно для цього, – це мрія і жорстка структура, яка буде служити рамками для здійснення цієї мрії", – додав підприємець.