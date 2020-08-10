Пандемія коронавірусу негативно вплинула не лише на економічну сферу життя, а й на соціальну. Люди все більше переходять у віртуальне спілкування, а карантинні обмеження змушують більше залишатись вдома. Особливо потерпіли у такій ситуації матері, які мають в рази більше випадків депресії, ніж їхні чоловіки.

Згідно з опитуванням Pew Research Center, жінки мають більші показники психологічного стресу в порівнянні з чоловіками. Також нові дані, опубліковані Mental Health America (MHA), вказують на різке зростання депресії і тривожності в цьому році на основі онлайн-скринінгових обстежень психічного здоров'я. Кількість щоденних онлайн-скринінгів на депресію в червні зросла на 457% більше, ніж в січні цього року.

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Зокрема, згідно з останніми даними Бюро перепису населення США, 1 з 3 американців вже повідомив про симптоми тривожності або депресії в липні, а мами з маленькими дітьми увійшли до числа найбільш постраждалих груп. Саме матері, число яких складає 74% серед усіх опитаних, відчувають себе психічно гірше з початку пандемії коронавірусу.

На думку доцента кафедри соціології Університету імені Макмастера Маріси Янг, матері зіткнулись з величезним стресом, адже вони з більшою ймовірністю живуть від зарплати до зарплати і зіткнулися з більшими фінансовими ризиками (включаючи виселення) під час економічної кризи. Вони також не можуть покластись лише на чоловіків, адже нові дослідження показують, що під час пандемії матері скоротили свій робочий час в чотири-п'ять разів більше, ніж чоловіки, що поставило під загрозу їхнє професійне майбутнє через нерівномірний тягар догляду за дітьми.



Матері змушені були відмовитись від роботи на час карантину через домашні обов'язки / Фото: Pexels

Такий стрес, на думку дослідниці, може привести до фізичних реакцій, включаючи панічні атаки. У мережі вже з'явилась інформація, що майже у 20% дорослих в США були панічні атаки через новини про пандемію. Дані Google показують, що кількість запитів "симптоми панічної атаки" збільшилася на 100%, коли почалася пандемія, і різко збільшилася кількість дзвінків на гарячі лінії психічного здоров'я.