У кожної сімейної пари, яка таки вирішила розлучитись, є свої причини для цього. Однак інколи у суді вражені безглуздістю аргументів для розриву.

Які найабсурдніші випадки розлучення траплялись у світовій історії – дізнавайтесь у курйозній добірці 24 каналу. Дивіться також Коли щось пішло не так: кумедні сімейні фотографії, які розсмішать до сліз У Канаді жінка може подати на розлучення, якщо її чоловік хропить вночі . Але для цього їй потрібно надати у суді докази – аудіо- чи відеозаписи – де чітко чути, наскільки гучно обранець це робить. І випадки таких звернень були зареєстровані.

. Але для цього їй потрібно надати у суді докази – аудіо- чи відеозаписи – де чітко чути, наскільки гучно обранець це робить. І випадки таких звернень були зареєстровані. Прихильник футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" розірвав шлюб після того, як його дружина випрала особливі футболки з його колекції. Виявилось, що роками чоловік відвідував матчі та збирав автографи від улюблених гравців. Дії дружини він назвав вандалізмом та заявив, що більше не може будувати з нею стосунки.

з його колекції. Виявилось, що роками чоловік відвідував матчі та збирав автографи від улюблених гравців. Дії дружини він назвав вандалізмом та заявив, що більше не може будувати з нею стосунки. Американка подала документи на розлучення після того, як взяла в руки телефон коханого. Не знаючи, що смартфон залишився вдома, вона зателефонувала обранцю і побачила, як підписала у телефонній книзі. Чоловік записав її Гуантанамо як одну з найстаріших в'язниць світу.

Найкурйозніші розлучення / Фото Daily Mirror В Італії чоловік знайшов романтичні листи, які невідомий писав його дружині. Залицяльник засипав жінку компліментами. І хоч минуло 50 років, він не зміг пробачити таку "зраду".

які невідомий писав його дружині. Залицяльник засипав жінку компліментами. І хоч минуло 50 років, він не зміг пробачити таку "зраду". Американка подала документи на розлучення після того, як чоловік пожартував з неї. У заяві вона назвала партнера садистом і людиною, яка виводила її з себе. А причиною для розриву став спойлер . Знаючи, наскільки дружина в захваті від детективів, чоловік купив їй нову книгу і на 30 сторінці видання написав, хто є вбивцею.

. Знаючи, наскільки дружина в захваті від детективів, чоловік купив їй нову книгу і на 30 сторінці видання написав, хто є вбивцею. У США жінка витрачала кошти на походи до екстрасенса . Чоловік виявив, що загалом вона витратила 42 тисячі доларів.

. Чоловік виявив, що загалом вона витратила 42 тисячі доларів. Причиною для розлучення може бути і курйозний розіграш. Чоловік знав, що дружина ніколи не перевіряє його лотерейні квитки, коли він сам цього зробити не міг. Надрукувавши результати попереднього дня, він повісив квиток на холодильник. І коли дружина це виявила через добу, вона мовчки зібрала дітей і покинула помешкання. За кілька днів "багатійка" повернулась додому, однак дверні замки вже були змінені.

Курйозні причини для розлучення / Фото Violinvoc 29-річна американка подала документи на розлучення, бо її обранець розкритикував мультфільм "Крижане серце". А також Наречений розсмішив всіх гостей курйозною витівкою: відео з весілля Дружина керівника однієї американської фірми подала на розлучення, бо її чоловік використовував занадто багато туалетного паперу . Економна американка не могла з цим змиритись і розірвала шлюб.

. Економна американка не могла з цим змиритись і розірвала шлюб. Жінка розлучилась з чоловіком через його звичку плямками за столом . У заяві суду вона вказала, що якщо не розірве стосунки, повернеться туди вже за вбивство.

. У заяві суду вона вказала, що якщо не розірве стосунки, повернеться туди вже за вбивство. 73-річна Гпенсіонерка розірвала шлюб після того, як дізналася, що її чоловік проголосував за Дональда Трампа.