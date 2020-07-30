У світі неможливо уникнути конфліктів і необхідно вміти у сварках правильно поводитися. За словами психологів, основа поведінкових реакцій на соціальні подразники формується саме в дошкільному віці, тож батькам важливо реагувати на дитячі сварки.

Так вважає психологиня і керівниця Центру розвитку дитини "Наші мрії – щасливе дитинство" Юлія Чемер, передає видання Сегодня.

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Всі батьки мріють бути для своєї дитини другом, але варто пам'ятати, що ви, перш за все, наставник. "І від того, чи правильно ви вибудовуєте стосунки з дитиною від народження, залежатиме подальший розвиток соціальних відносин малечі", – пояснює психологиня.

Чи потрібно батькам влізати в конфлікти дітей

Зокрема це залежить насамперед і від причин самих сварок. Їх є три:

Якщо у пісочниці не поділили іграшки

Чи варто втручатися батькам? Тут треба дивитися по стані самої дитини. Якщо малеча починає плакати чи виглядає розгубленою, то батьки можуть втрутитися, щоб розставити межі кожного з дітей. Тут треба спочатку заспокоїти дитину, а потім обговорити варіанти гри або обміну іграшками.



Діти сваряться через іграшку / Фото 7ya

Якщо дитину вдарили чи щось кинули в неї

Психологиня запевняє, що тут не варто поспішати карати того, хто б’ється чи кидається. Чому? Бо пояснення дітей не завжди можуть бути фактами. Спочатку потрібно з'ясувати ситуацію. Тому поговоріть зі своєю дитиною: що цьому передувало бійці чи конфлікту.

Запитайте у того, хто вдарив дитину (чи чимось кинув) те саме. Якщо дитина звернувся до вас по допомогу, вам слід розв'язати ситуацію чесно.

"Винуватцем може бути і ваш малюк. І це потрібно приймати і говорити про це. Пропонуйте алгоритми дій, допоможіть попросити вибачення, якщо ситуація так склалася", – радить Юлія.

Якщо дитина потрапила під вплив і поводиться погано на майданчику

В такому випадку батьки часто застосовують метод "мозкового штурму". До прикладу, ви бачите, що ситуація на майданчику вийшла з-під контролю і дітей не зупинити. Наприклад: вони б'ються палицями, як на мечах, і це може зробити комусь боляче.

Тут батькам необхідно втрутитися і припинити гру, відвести дитину в бік і запитати: "Добре, що ви подружилися, але які можуть бути наслідки такої гри? Може, потрібно проговорити правила з твоїм другом, щоб нічого не порушувати?" Тобто тут потрібна розмова для розставлення меж.

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Що потрібно пам'ятати батькам

Не варто втручатися, якщо дитина сама намагається вирішити конфлікт .

. Втручайтеся у суперечку між дітьми, якщо це загрожує здоров'ю дитини або її оточенню.

Всі складні ситуації проговорюйте з дитиною , коли вона в спокійному стані й готова вислухати.

, коли вона в спокійному стані й готова вислухати. Вирішувати конфлікт потрібно через запитання дитині. Людина вчиться спілкуванню, і добре, якщо вона зробить висновки саме у такий спосіб – через відповіді на запитання.

І найголовніше: все починається із сім'ї.

Адже якщо члени вашої сім’ї вирішують конфлікти, пояснюючи свої почуття, промовляючи різні варіанти ситуації, то це вже 50% успіху в спілкуванні на дитячому майданчику.

"Якщо малюк знає свої межі й відчуває потужну підтримку батьків, до яких завжди може звернутися за порадою, то ви – золоті батьки", – вважає Юлія Чемер.